Külföld :: 2025. december 18. 15:13 ::

Nawrocki eltávolíttatta az elnöki palotából az 1989-es lengyelországi rendszerváltást jelképező kerekasztalt

Szétszereltette és múzeumba szállíttatta csütörtökön Karol Nawrocki lengyel elnök a varsói államfői palotából az 1989-es lengyelországi rendszerváltást jelképező kerekasztalt, kijelentve: "Lengyelországban ma véget ért a posztkommunizmus". A kerekasztalt 1989 óta őrizték az államfői palotában.

1989-ben a kerekasztalnál "különféle személyek ültek, akik különféle érdekeket képviseltek", egyesek "kommunista befolyást akartak átmenteni" a rendszerváltás utáni Lengyelországba, másoknak "jó szándékaik voltak", és a tárgyalást "taktikai pillanatnak" tekintették, hogy elérjék a szabad választásokat, az ország függetlenné válását - jelentette ki sajtóértekezletén Karol Nawrocki.

Karol Nawrocki dnes nechal z Prezidentského paláce odnést slavný kulatý stůl známý z tranzice k demokracii v roce 1989 - jednání mezi reľimem a opozicí. „Dnes v Polsku skončil postkomunismus,” prohlásil. Stůl, který platí za významný a rozporuplný symbol, zamíří do muzea. pic.twitter.com/VDREernqew December 18, 2025

Aláhúzta: a kerekasztal a történeti vita fontos eleme marad. Függetlenül attól viszont, ki miképpen értékeli a kerekasztal történelmi jelentőségét, az elnöki palota "biztosan nem az a hely, ahol ezentúl állnia kell" - tette hozzá. Az emléktárgyat a varsói Lengyel Történelmi Múzeumban kell elhelyezni, ahol 2027-től lesz megtekinthető - jelezte az államfő.

Kijelentette: a "szabad, független, szuverén Lengyelország ma sokkal többre képes, mint a kerekasztal idealizálására". Döntését azzal is indokolta, hogy a 21. században "a fiatal lengyeleknek nem kell semmilyen alkut kötniük a volt diktátorokkal, kommunistákkal vagy posztkommunistákkal", és Lengyelország jövőjére, annak gazdasági sikereire kell összpontosítani.

"Büszkén mondanám, remélem, nem elhamarkodottan, hogy ma Lengyelországban véget ért a posztkommunizmus" - fogalmazott Nawrocki, utalva Joanna Szczepkowska színésznőnek az 1989 júniusában, az első részlegesen szabad lengyelországi választásokkor mondott, szállóigévé vált szavaira ("Lengyelországban ma véget ért a kommunizmus").

A kerekasztalnál 1989. február 6-tól április 5-ig folytatott tárgyalások során Wojciech Jaruzelski tábornok, a Lengyel Egyesült Munkáspárt első titkára által megbízott csoport a Szolidaritás független szakszervezet képviselőivel egyeztetett. Megállapodtak egyebek között a második világháború után megszüntetett köztársasági elnöki tisztség és a kétkamarás parlament létrehozásáról. 1989 júniusában a parlamenti felsőházba (szenátus) teljesen szabad, az alsóházba (szejm) a mandátumok előzetes elosztásán alapuló, kétfordulós voksolást tartottak, melynek nyomán a rendszerváltó közép-európai országok közül elsőként jutott be az ellenzék a törvényhozásba.

(MTI)