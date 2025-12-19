Külföld :: 2025. december 19. 10:31 ::

Több mint ezer civilt öltek meg egy szudáni menekülttáborban áprilisban

Az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosi Hivatala (OHCHR) jelentése szerint a szudáni Rapid Support Forces (RSF) paramilitáris erői 1013 civilt öltek meg egy háromnapos offenzíva során áprilisban a Zamzam menekülttáborban Észak-Darfúrban.

A támadás során a halálos áldozatok közül 319 embert kivégeztek, vagy a táborban, vagy menekülés közben; másokat házról házra történő átkutatás során, a piactéren, iskolákban, egészségügyi intézményekben vagy mecsetekben öltek meg. A jelentés széleskörű szexuális erőszakot is dokumentál: legalább 104 túlélő - köztük 75 nő, 26 lány és 3 fiú - szenvedett el súlyos szexuális bántalmazást, beleértve nemi erőszakot, csoportos nemi erőszakot és szexuális rabszolgaságot, mind a támadás alatt, mind a menekülési útvonalakon.

A támadást megelőző hónapokban az RSF blokkolta az élelmiszer, víz, üzemanyag és egyéb létfontosságú ellátmány behozatalát a táborba. Emiatt számos család kénytelen volt gyermekeit állati takarmánnyal, például földimogyoró-héjjal etetni a túlélés érdekében.

Az áprilisban még közel 500 ezer belső menekültnek otthont adó Zamzam tábort mintegy 400 ezren voltak kénytelenek elhagyni.

Volker Türk, az ENSZ emberi jogi főbiztosa kijelentette: "A civilek vagy harcképtelen személyek szándékos megölése háborús bűncselekménynek, konkrétan gyilkosságnak minősülhet." Türk sürgette pártatlan, alapos és hatékony vizsgálat lefolytatását, valamint a felelősök elszámoltatását, továbbá felhívta a figyelmet arra, hogy ezek a jogsértések büntetlenül maradva ismétlődnek, mint például az RSF október végi El Fasher-i offenzívája során. "A világ nem nézheti tétlenül, ahogy efféle kegyetlenkedés mindennapossá válik Szudánban" - hangsúlyozta.

A szudáni konfliktus, amely 2023 áprilisa óta dúl a szudáni fegyveres erők és az RSF között, a világ legnagyobb humanitárius válságát okozta: körülbelül 12 millió ember kényszerült lakóhelye elhagyására, a lakosság fele akut éhezéssel küzd.

(MTI)