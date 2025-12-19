Külföld :: 2025. december 19. 21:51 ::

Bűnösnek találtak egy migránsszöktető bírónőt Minnesotában

Bűnösnek találta Minnesota állam kerületi bíróságának esküdtszéke azt a bírót, aki tavasszal a bevándorlási ügynököket félrevezetve rejtegetett egy illegálisan az Egyesült Államokban tartózkodó bevándorlót, és segített neki menekülni.

Milwaukee megye bíróságán még csütörtökön született meg a döntés a bűnösséget illetően két vádpont közül az egyikben, aminek nyomán Hannah Dugan bíró akár 5 év börtönbüntetéssel szembesülhet. A bírót hivatali eljárás akadályozásában találták bűnösnek, de felmentették a letartóztatás akadályozásának vétsége vádpont alól.

Közleményükben a védőügyvédek csalódottságuknak adtak hangot, valamint annak a véleményüknek, hogy a bűnösség megállapítása ellenére az ügyészek nem tudták bizonyítani mindkét vádpontban a törvényellenes cselekedetet. Hozzátették, hogy készülnek az eljárás következő szakaszára a fellebbezést követően, valamint anyagi forrásokat kértek a védelem számára.

Brad Schimel, a vádat képviselő szövetségi ügyész az esküdtszéki döntés nyomán azt hangoztatta, hogy a büntetőügy nem példát statuál, hanem egyszerűen egy helytelen cselekedetet követő felelősségre vonásról van szó, ami szükséges. Hozzátette, hogy Hannah Dugan "természetesen nem egy gonosz ember, ahogy nem is mártír".

Hannah Dugan április 18-án saját bíróságán, bírói minőségében eljárva segített szökéshez egy oda meghallgatásra beidézett illegális bevándorlót, Eduardo Flores-Ruizt, akit egy hátsó kapun keresztül engedett ki az épületből, miközben a bevándorlási rendészet (Immigration and Customs Enforcement) két ügynökét a folyosón várakoztatta. A hatóság emberei egy kitoloncolási eljárásra vonatkozó végzést akartak átadni a bevándorlónak.

A bírót fizetése megtartása mellett a büntetőügy időtartamára felmentették a munka alól.

(MTI)

Korábban írtuk: