Fegyveresek gyilkoltak meg több embert egy dél-afrikai bárban

Kilenc embert gyilkoltak meg fegyveresek vasárnapra virradóra a Johannesburgtól mintegy 46 kilométerre nyugatra található Bekkersdal egyik bárjában - közölték a dél-afrikai hatóságok.

A támadásban legalább tízen megsebesültek.

A helyi rendőrség szerint 12 fegyveres érkezett a helyszínre, és nyitottak tüzet a KwaNoxolo nevű bárra, majd válogatás nélkül folytatták a tüzelést, miközben elmenekültek.

"Egyes áldozatokra találomra lőttek rá az utcán az ismeretlen fegyveresek" - ismertette a rendőrség.

Három héten belül ez volt a második ilyen jellegű, halálos áldozatokkal járó incidens. December elején fegyveresek a dél-afrikai főváros közelében legalább 12 embert gyilkoltak meg. Az akkori lövöldözésben tizenhárman sebesültek meg.

Dél-Afrika az egyik legmagasabb gyilkossági rátával rendelkező ország a világon, a lőfegyverekkel elkövetett erőszak pedig messze a legfőbb halálok. Tavaly mintegy 26 ezer gyilkosságot követtek el, vagyis átlagosan naponta több mint 70 emberölés történt.

(MTI)

