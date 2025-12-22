Külföld, Háború :: 2025. december 22. 20:36 ::

"Árt az egységnek" - az izraeli kormány megszavazta a katonai rádió bezárását

Az izraeli kormány hétfői ülésén egyhangúlag jóváhagyta Jiszrael Kac védelmi miniszter javaslatát a katonai rádió bezárásáról.

A rádió adását 2026. március 1-ig kell megszüntetni, mert az "árt a katonáknak és az egységnek" - közölte a kormányülésen a védelmi miniszter, és elrendelte az új felvételi eljárások leállítását. Benjámin Netanjahu miniszterelnök támogatta a lépést.

A védelmi miniszter szerint az állomás működtetése "olyan anomália, amely a demokratikus országokban nem létezik", és teret ad olyan véleményeknek, amelyek közül sok "a hadsereget és magukat a katonákat támadja".

Szerinte az állomás politikai szerepvállalása árt az izraeli hadsereg egységének, üzeneteit pedig az ellenség úgy értelmezi, mintha azokat maga a hadsereg közvetítené.

Kac elrendelte az állomás valamennyi külső tanácsadóval és újságíróval kötött szerződésének megszüntetését, valamint a polgári alkalmazottak rendezett elbocsátását.

"A katonai rádió a hadsereg egyetlen egysége, ahol parancsra történik a szombat és az ünnepek megszegése, minden biztonsági indok nélkül" - közölte az ülésen a Vallásos Cionisták párthoz tartozó Orit Struk miniszter.

"A katonai rádió ugródeszka volt médiakarrierekhez, és mint ilyen, nyakig benne volt a protekcionizmusban, barát hoz barátot. Baloldali irányultságot mutatott, amely a háborút megelőző napokban a politikai szolgálatmegtagadás bátorításában csúcsosodott ki" - közölte Amiháj Csikli, a Likud minisztere.

Korábban Kac egy bizottságot nevezett ki a rádió sorsának eldöntésére, amely két alternatívát terjesztett a miniszter elé: vagy az állomás teljes bezárását vagy az aktualitásrovat megszüntetését.

Kac a bezárást választotta, lépését élesen bírálta a kormány ellenzéke, amely szerint ez újabb lépés a szabad média mozgásterének szűkítésére és a kritikus médiumok korlátozására, miközben előnyöket biztosít a kormányt támogató sajtónak.

A katonai rádió bezárása része a kormányzati "médiareformnak", amelynek tervei tartalmazzák a KAN közszolgálati műsorszolgáltató teljes bezárását vagy az ottani hírműsorok megszüntetését is.

Hétfőn Gali Baharav–Miara legfőbb ügyész is megjelentette a helyettesei által kidolgozott jogi szakvéleményt, amely a rádió bezárása ellen foglal állást, mert szerinte Kac bizottsága politikailag elfogult volt, és ezzel veszélybe kerül a közszolgálati műsorszórás.

Az indoklás szerint a védelmi miniszter javaslata jogi szempontból nem tartható, és a kérdés parlamenti jogalkotással történő rendezését sürgetette. Arra figyelmeztetett, hogy ezzel a közszolgálati rádió függetlensége is veszélybe kerülhet, ráadásul a választási év közepén.

A Minőségi kormányzásért nevű civil mozgalom a Legfelsőbb Bírósághoz fordult, mert szerinte a kormány határozata sérti a szólásszabadságot.

Szintén petíciót nyújtott be Izrael legfelsőbb jogi grémiumához az "Akadémia az izraeli demokráciáért" nevű szervezet, valamint a rádió hat volt parancsnoka, és az izraeli média több vezető közszereplője.

(MTI)