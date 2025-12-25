Külföld :: 2025. december 25. 10:24 ::

Az öröm visszatérésével és a gázaiak szenvedésére figyelve ünnepelték Betlehemben a karácsonyt

Pierbattista Pizzaballa bíboros, a jeruzsálemi latin pátriárka Betlehemben a gázai háború után az öröm visszatéréséről, s az éjféli misén a reményről, a gázaiak szenvedéséről beszélt, és az ellenségeskedés beszüntetésére szólított fel.

Pierbattista Pizzaballa bíboros az éjféli misén arról beszélt, hogy a karácsony az újjászületés üzenetét hordozza a gázaiak számára, a gázai szenvedés az izraeli háború leállása ellenére is tart, ugyanakkor a remény továbbra is jelen van.

"Ma nagyon gyönyörű hangulatot éreztem Betlehemben" - mondta Pizzaballa bíboros. "Hosszú idő után újra éreztem az örömöt és az élet igenlését, a karácsony érzését és szellemét, mely nagyon fontos nem csak Betlehem, hanem az egész világ számára. Remélem, hogy a világ meglátja a Szentföld másik arcát is, amely nemcsak konfliktus és háború, hanem élet, öröm és az élet, az öröm iránti elköteleződés" - kezdte homíliáját.

A pátriárka emlékeztetett arra, hogy miként Jézus életében is megjelentek az akkori politikai döntések, hatalmi egyensúlyok, melyek a történéseket befolyásolták, ma is úgy tűnik, hogy a Szentföldön is konkrét következményei vannak a politikai döntéseknek, a hatalmi egyensúlyoknak, melyek gyakran meghatározzák az emberek sorsát. A karácsony azonban felfedezi számunkra a szeretet, a szolidaritás és az igazság hatalmát.

A bíboros arra szólította fel a jelenlévőket, hogy ne maradjanak semlegesek, és ne meneküljenek el a jelenlegi helyzet összetettsége elől. Arra szólította fel a hívőket, hogy a békét konkrét, kézzelfogható tettekre és a szeretet alázatos jeleire fordítsák le.

Pizzaballa bíboros közvetlenül megszólította a gázai keresztény közösséget, s biztosította őket, hogy nincsenek egyedül, és hogy ők "a kitartás és a béke csodálatos tanúságtételei". Az ellenségeskedések befejezésére szólított fel. Nem elég a tűzszünetről beszélni, hanem az összes ellenségeskedés befejezésére van szükség - mondta.

A latin pátriárka néhány napja meglátogatta a Gázai övezetet, ahol vasárnap karácsony előtti misét celebrált. Erről azt mondta, hogy bár a háború véget ért, az ára emberi szenvedésekben továbbra is súlyos.

"A szenvedés továbbra is jelen van Gázában a harcok leállása ellenére. A családok romok között élnek, a jövő pedig törékenynek és bizonytalannak tűnik" - emlékeztetett, de hangsúlyozta, hogy a karácsony mégis az újjászületés üzenetét hordozza számukra.

"A sebek mélyek, de itt is felhangzik a karácsony hirdetése" - mondta Pizzaballa bíboros. "Amikor találkoztam velük, lenyűgözött az erejük és az újrakezdés vágya, az a képességük, hogy ismét tudnak örülni, és az elszántságuk, hogy a semmiből újjáépítsék lerombolt életüket. Úgy gondolom, hogy most valóban a saját, különleges karácsonyukat élik: az újjászületés és az élet karácsonyát. Gyönyörű tanúságtételt jelentenek ma számunkra" - közölte, és elmondta, hogy Betlehemben is az élet és az öröm visszatérését érzi.

Megtelt az éjféli misére a Születés temploma melletti katolikus Szent Katalin templom, melyet idén elsősorban a szentföldi keresztények, s az egyház képviselői, s kevésbé az egész világról érkezett zarándokok töltötték meg. Szintén megjelentek a vezető palesztin tisztségviselők és a külföldi diplomaták.

Időben megérkezett a templomba a Mahmúd Abbász elnök kérésére helyette a Palesztin Hatóságot képviselő Husszein al-Sejk palesztin alelnök is, akinek belépését Betlehembe eredetileg megtiltották az izraeli hatóságok, de később engedélyezték az odautazását.

Az elmúlt két háborús évben alig jártak látogatók a Születés templomában, alig találkoztak másokkal a születés barlangjában. Október közepén életbe lépett a gázai tűzszünet, és azóta fokozatosan ismét megjelentek a zarándokok, és idén Betlehemben ismét jelen volt az ünnepi karácsonyi hangulat.

Szenteste visszatértek az ünnepségek Betlehembe, zsúfolt felvonulásokkal és zenével telt meg a Jeruzsálem szomszédságában fekvő ciszjordániai város.

(MTI)