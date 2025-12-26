Külföld, Sport :: 2025. december 26. 18:23 ::

Oxigénszegény környezetet imitáló maszkot viselt a norvég biatlonos, amikor holtan találták a hotelszobájában

Magaslégköri, oxigénszegény környezetet imitáló maszkot viselt Sivert Guttorm Bakken norvég biatlonos, amikor a karácsony előtti este holtan találták a hotelszobájában – számolt be pénteken a norvég biatlonszövetség. A 27 éves, kétszeres ifjúsági olimpiai bajnok sportoló olaszországi edzőtáborban vett részt, amikor a tragédia történt.



Fotó: Anders Boine Verstad / NRK

A szövetség azt közölte, jelenleg nem ismerik a maszk beszerzésének és használatának körülményeit. „Ez egy tragikus helyzet, amelyben még sok a megválaszolatlan kérdés. Gondolataink Sivert családjával és közeli barátaival vannak, akik most, az ünnepi időszak közepén nagyon nehéz időket élnek át” – mondta a szövetség ügyvezető főtitkára, Emilie Nordskar. Hozzátették, Bakken boncolását Olaszországban végzik el a karácsonyi ünnepek alatt.

A magaslégköri maszk egy olyan maszk, amely eltakarja a szájat és az orrot, hogy korlátozza az oxigénfelvételt edzés közben. Mindez arra készteti a tüdőt és a szívet, hogy még keményebben dolgozzanak az oxigénellátás biztosítása érdekében. A maszk a magaslati, oxigénszegény környezetben végzett edzés hatását szimulálja, ezzel erősíti a légzőizmokat, és javítja a fizikai állóképességet.

Az NRK norvég közszolgálati csatorna megkereste a helyi rendőrséget a halálesettel kapcsolatban, de az olasz hatóságok egyelőre nem nyilatkoznak az ügyről.

(NRK - Telex nyomán)