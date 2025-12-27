Külföld :: 2025. december 27. 19:02 ::

Több tízezer svéd háztartás maradt áram nélkül

Vihar okozott áramkimaradásokat Svédországban, több tízezer háztartás maradt áram nélkül - közölték szombaton a hatóságok és a helyi média.

A svéd TT hírügynökség közlése szerint a keleti Sandviken városban egy férfi életét vesztette, mert egy leszakadó faág ráesett.

Az ország egyes térségeiben a reggeli órákban a hurrikán erejét megközelítő széllökéseket mértek. Országszerte mintegy 40 ezer háztartás maradt áramszolgáltatás nélkül, emellett számos vonatjáratot töröltek. A fagyos időjárás komoly közlekedési fennakadásokat okozott, több kompjárat közlekedése szünetelt.

A vihar Svédország mellett Finnországot is elérte, ahol az erős szél akadályozta a légi közlekedést, és szintén áramkimaradásokat okozott. Norvégia több térségéből szintén áramkimaradásokról érkeztek jelentések.

(MTI)