Külföld :: 2025. december 30. 12:35 ::

Trump: kikötőt semmisítettünk meg Venezuelában

Donald Trump amerikai elnök helyi idő szerint hétfőn bejelentette, hogy az Egyesült Államok megsemmisített egy venezuelai kikötőt, amelyet kábítószer-kereskedelemben részt vevő hajók használtak.

A kikötő elleni támadás lehet az első szárazföldi csapás az amerikai kampány kezdete óta, amelynek célja a kábítószer-kereskedelem felszámolása Latin-Amerikában. Washington hónapok óta erős nyomást gyakorol Venezuelára, hogy távozásra kényszerítse Nicolás Maduro elnököt, akit Washington azzal vádol, hogy egy kiterjedt kábítószer-kereskedelmi hálózat élén áll.

Az amerikai légierő eddig mintegy harminc csapást hajtott végre feltételezett kábítószer-kereskedők hajói ellen, ami közel 107 ember halálát okozta a Karib-tengeren és a Csendes-óceánon.

Donald Trump nem árulta el, hol történt a támadás, csak annyit mondott, hogy "a parton". Azt sem volt hajlandó felfedni, hogy a hadsereg vagy a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) hajtotta végre az akciót.

Donald Trump hetek óta azzal fenyegetőzik, hogy szárazföldi csapásokat mér a latin-amerikai drogkartellekre, de eddig még egyetlen támadást sem erősítettek meg.

A CNN hírtelevízió és a New York Times című lap szerint dróncsapás történt, amely egy eldugott kikötőt vett célba, amelyet a venezuelai Tren de Aragua drogkartell használt kábítószer tárolására és hajókra való rakodására.

Trump hétfőn szólt arról is, hogy fontolgatja F-35 típusú harci repülőgépek eladását Törökországnak, annak ellenére, hogy Izrael kifogást emelt ez ellen Benjámin Netanjahu miniszterelnök floridai látogatása során.

"Nagyon komolyan fontolgatjuk" - mondta az amerikai elnök a lehetséges üzletről.

Washington 2019-ben kizárta Törökországot F-35-ös fejlesztési programjából, majd egy évvel később szankciókat vezetett be Ankara ellen - amely pedig NATO-szövetségese -, mert orosz Sz-400-as légvédelmi rendszert vásárolt.

Donald Trump ugyanakkor szoros kapcsolatot ápol török hivatali kollégájával, Recep Tayyip Erdogannal, akit szeptember végén fogadott a Fehér Házban.

Az Egyesült Államok hétfőn bejelentette, hogy jóváhagyta 1,8 milliárd dollár értékű járőrgépek eladását Dániának, annak ellenére, hogy a két ország között újra feszültség alakult ki Grönland miatt, amelyet Donald Trump szeretne megszerezni az Egyesült Államoknak.

A Boeing cég három P-8A Poseidon típusú repülőgépének eladása "támogatni fogja az Egyesült Államok külpolitikai és nemzetbiztonsági céljait azáltal, hogy javítja egy NATO-szövetséges biztonságát, amely a politikai stabilitás és a gazdasági fejlődés erője Európában" - közölte a külügyminisztérium a kongresszusnak küldött értesítésében, ahogyan azt az amerikai törvény előírja.

Az amerikai külügyminisztérium egy héttel ezelőtt jóváhagyta 1 milliárd dollár értékű rakéták eladását is Dániának.

(MTI)