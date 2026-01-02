Külföld :: 2026. január 2. 06:53 ::

Többtucatnyi politikai foglyot engedtek szabadon Venezuelában

Nicolás Maduro venezuelai elnök kormánya szabadon engedett 87 politikai foglyot - közölte egy helyi megfigyelő szervezet.

Az Observatorio Venezolano de Prisiones nevű szervezet az X-en tett bejegyzésében kiemelte: a szabadon engedettek többségét arra kötelezték, hogy havonta jelentkezzenek a rendőrségen. "A büntetőeljárás ellenük nem szűnik meg, az állam csupán a szabadságkorlátozás formáját változtatja meg. Felszólítjuk Nicolás Maduro rezsimjét, hogy biztosítson teljes szabadságot minden politikai fogolynak" - szögezte le közleményében a szervezet.

A mostanit megelőzően karácsonykor engedtek szabadon több tucatnyi politikai foglyot Venezuelában. A Foro Penal nevű helyi emberi jogi szervezet szerint jelenleg több mint 800 politikai fogoly van börtönben a dél-amerikai országban. Közülük sokakat Maduro 2024-es, vitatott újraválasztása elleni tiltakozások során tartóztattak le.

(MTI)