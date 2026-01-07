Külföld :: 2026. január 7. 14:13 ::

Irán ki, Amerika be - egyebek mellett ezt várják Trumpék a kollaboráns(nak szánt) venezuelai vezetéstől

Az Egyesült Államok az ideiglenes elnöknek kinevezett Delcy Rodríguezt tartja a legalkalmasabbnak Venezuela irányítására egészen addig, amíg a Trump-adminisztráció kidolgozza annak részleteit, hogy hogyan nézzen ki az ország Nicolás Maduro elnök elmozdítása után - tudta meg a Reuters, melyet a 24 szemlézett.

A lap egy ügyre rálátó forrásra hivatkozva azt írja, a stratégiaalkotás továbbra is kidolgozás alatt áll, de szerinte az amerikai kormányzat elvárásai között szerepel az, hogy Venezuela

kedvező feltétekkel nyissa meg az olajiparát az amerikai vállalatok előtt,

lépjen fel a kábítószer-kereskedelemmel szemben,

utasítsa ki a kubai biztonsági személyzetet az országból,

valamint vessen véget az Iránnal folytatott együttműködésének.

Az Egyesült Államok heteken belül kézzelfogható eredményeket szeretne látni ezeken a területeken, tette hozzá a Reuters forrása, aki szerint az amerikaiak úgy helyezhetnek nyomást az ügyvivő elnökre, hogy kilátásba helyezik a Katarban elhelyezett vagyona befagyasztását.

A lap úgy tudja, hogy az amerikaiak megfenyegették a hírhedt, colectivos néven ismert paramilitáris erőket, továbbá a kémhálózatokat irányító belügyminisztert, Diosdado Cabellót, aki a venezuelai hatalmi frakciók katonai szárnyának keményvonalas tagja. Az emberi jogi visszaélésekkel vádolt Cabellót arra akarják rávenni, hogy támogassa Rodríguezt az amerikai követelések teljesítésében és a rend fenntartásában. Az amerikai tisztviselőket állítólag nyugtalanítja Cabello, mivel attól tartanak, hogy alááshatja a konszolidációs folyamatot, így egyszerre dolgoznak az elmozdításán, és keresik vele az együttműködést. Egyelőre a kiiktatása azért nincs napirenden, mert az amerikaiak tartanak tőle, hogy a miniszterhez hűséges colectivók, amelyek lényegében motoros bandák, megszállnák az utcákat.

Az amerikaiak a régóta hivatalban lévő védelmi miniszter, Vladimir Padrino López felé is tapogatóznak, aki Cabellóhoz hasonlóan a kábítószer-kereskedelemben való állítólagos érintettsége miatt amerikai körözés alatt áll, sőt vérdíjat is kitűztek a fejére. Padrino szerepe kulcsfontosságú abban, hogy elkerüljék, hogy hatalmi vákuum alakuljon ki, mivel ő irányítja a fegyveres erőket. Az adminisztráció úgy véli, hogy Padrino kevésbé dogmatikus, mint Cabello, és nagyobb valószínűséggel igazodik az amerikai követelésekhez, ha cserébe amnesztiát kap és szabadon távozhat.