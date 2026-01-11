Külföld :: 2026. január 11. 21:56 ::

Amerikai beavatkozás merült fel Iránban is

Izraelben vasárnap közölték, hogy fokozott biztonsági készültséget rendeltek el az iráni tüntetések nyomán – írja a 24.hu

A "gázai mészáros" Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Marco Rubio amerikai külügyminiszter szombaton telefonbeszélgetést folytatott, amelyen egy esetleges amerikai beavatkozás lehetőségére is kitértek Iránban – közölte egy, az eseményen jelen lévő tisztviselő az izraeli sajtóval. Egy amerikai tisztviselő is megerősítette, hogy a két politikus beszélt egymással.

Trump amerikai elnök az elmúlt napokban többször figyelmeztette Irán vezetőit, hogy ne alkalmazzanak erőszakot a tüntetőkkel szemben. Szombaton azt is mondta, hogy az Egyesült Államok készen áll segíteni, magyarul beleszólni egy szuverén állam bnelügyibe.

Izrael fokozott készültségben van – közölték biztonsági források a The Times of Israel című, angol nyelvű izraeli hírportállal vasárnap. A biztonsági egyeztetés résztvevői azt nem részletezték, mit jelent a gyakorlatban a fokozott készültség.

Külső „ellenségek” destabilizálni igyekeznek Iránt, és ennek érdekében terroristákat küldtek az országba, akik mecseteket gyújtanak fel, és köztulajdonban álló épületekre támadnak – jelentette ki Maszúd Peszeskján iráni elnök vasárnap egy televíziós interjúban. Arra szólította fel az irániakat, hogy „ne csatlakozzanak zavargókhoz és terroristákhoz”, akik embereket gyilkolnak meg.

Egyúttal hangoztatta, hogy Irán kormányzata kész meghallgatni a lakosság kéréseit, és igyekszik megoldani a gazdasági problémákat.

Az országban vasárnap is folytatódtak a tüntetések, amelyeket eredetileg december 28-án Teheránban indítottak el a kereskedők a drága megélhetés és a valuta leértékelődése miatt, de az elmúlt napokban számos más városra is átterjedtek. A Moszad nyíltan elismerte, hogy közükl van a zavargásokhoz.

