Publicisztika, Külföld :: 2026. január 2. 17:39 ::

Trump sokadjára is az "Israel First" mellett tett hitet

Donald Trump személye egyre kényelmetlenebbé válik azon republikánusok szemében, akiknek a zsidók akaratának szolgai végrehajtása helyett a saját hazájuk, a nyugati, keresztény civilizáció sorsa a fontos.

2025 legvégén értekeztem arról , micsoda ellentmondás van a „békehozó Trump” önmegnevezés, illetőleg a tettei között – a Közel-Kelet esetében legalábbis biztosan, a „béke hírnöke” ugyanis az előtt az állam előtt csúszik térden, amely valójában a destabilitást okozza a térségben, vagyis Izrael előtt.



Tüntetők vonulnak Teheránban (fotó: Fars hírügynökség / AFP)

Szintén december 30-án, az előző publicisztikám megjelenésével szinte pont azonos időpontban, Trump jelképes módon azzal az emberrel zárta az óévet floridai birtokán, akihez a valódi kötelékek fűzik: Benjamin Netanjahu.

A szokásos, irritálóan fellengzős stílusban az amerikai elnök előadta a találkozón, hogy nem akar üzemanyagot pazarolni egy B–2-esre (korábban ezzel a bombázóval támadták meg Iránt), amikor arról volt szó, hogy Irán állítólag folytatja fegyverprogramjának (újjá)építését.

Belengette, hogy az Egyesült Államok támogathat egy újabb nagyobb szabású hadműveletet Irán ellen, majd megkapta a terrorállam legrangosabb plecsnijét, vagyis az Izrael-díjat . Ezt a díjat a történelem során eddig még sosem kapta meg olyan személy, aki ne rendelkezett volna izraeli állampolgársággal, és talán nincs is nagyobb szégyen annál, ha valakit kitüntetnek vele. Persze Trump biztosan nem így gondolja, a „fejedelmi ajándék” pedig kiválóan rá is világít, milyen szoros a kapcsolat az amerikai elnök és „Isten ajándékai” között.

Ezekkel az eseményekkel szintén párhuzamosan, „láss csodát”, de megkezdődött Irán destabilizációjának újabb hulláma, tömegtüntetések kezdődtek az országban, melyeknek már halálos áldozatai is vannak.

A demonstrációk hivatalosan gazdasági okok, gazdasági nehézségek miatt kezdődtek, miután több száz iráni boltos bezárta a boltját arra reagálva, hogy az iráni fizetőeszköz drámai, történelmi romlásnak indult. A tüntetések politikai jellegű összecsapásokba torkolltak, ahol olyan jelszavak is előkerültek, amelyek a monarchia visszaállítását követelik.

Az egyre súlyosabb árdrágulás, a gazdasági nehézségek, illetve a rial (iráni pénznem) romlása nem maguktól következtek be, mint ahogy ahhoz sem kell különösebben megerőltetni az agyukat, hogy átlássuk: Trump kijelentése, Izrael növekvő agresszivitása és az iráni tüntetések párhuzamos pályán, egy időben történő haladása nem a véletlen műve, hanem egy független állam destabilizációjának szisztematikus előkészítése, melyben az Egyesült Államok, de minimum az amerikai elnök és közvetlen köre is nagyig benne van.

A vicc az, hogy Izrael ezt már nem is rejti véka alá. Idézet egy december 31. délután megjelent MTI-s hírből, amíg mindenki a szilveszteri bulira igyekezett:

A Moszad izraeli hírszerző szolgálat szerdán közölte, hogy ügynökei a helyszínen is támogatják az Iránban zajló tüntetéseket.

Az izraeli hírszerzés az X-en közzétett felhívásában a gazdasági nehézségek miatt indult megmozdulások folytatására sürgette az iráni tüntetőket, kiemelve, hogy a Moszad „helyben” támogatja őket. Menjetek ki közösen az utcákra! Eljött az idő. Veletek vagyunk. Nemcsak távolról és szavakkal. Ott vagyunk, helyben veletek” – olvasható a fárszi nyelvű üzenetben, amelyről az izraeli katonai rádió is beszámolt.

Ez nyílt színvallás egy másik állam belügyeibe való beavatkozással kapcsolatban, melyet a világ valahogy nem sietett elítélni. Az utóbbi időben Irán számos Moszadnak dolgozó kémet végzett ki, de a zsidó szervezetnek még így is maradt befolyása az országban.



Támadás egy iráni kormányzati épület ellen (fotó: AFP)

Amíg a Moszad Iránban kémkedik, amerikai szolgájuk a Truth Socialön keresztül fenyegetőzik, ahogy szokott. Trump ugyanis úgy vélekedett, hogyha az iráni rezsim „folytatja az erőszakot”, akkor a „békés tüntetők” segítségére siet (hogy mennyire „békések”, ahhoz érdemes megnézni videókat is). A „béke hírnöke” tehát ismét hadi beavatkozással fenyegetőzik.

Az amerikai-izraeli nyomás alatt álló Iránt gazdasági oldalról is igyekeznek destabilizálni, mely a globalizált világunkban minden független állam Achilles-sarka. A zsidók és amerikai szolgálóik hosszú távú célja nagy valószínűséggel a monarchia visszaállítása (vagy legalábbis az előző rendszer híveinek és egyéb ellenzéki heréknek a helyzetbe hozása), melynek egyik kulcsfigurája az egykori koronaherceg, Reza Pahlavi, aki 2023 áprilisában még Izraelbe is elment parolázni, hogy „hidat építsen” a terrorállam és az irániak között. Róla, illetve a külföldön tengődő iráni ellenzék egyéb sejtjeiről ebben a tavalyi publicisztikámban írtam részletesen.

Az Iránban zajló eseményeket több okból is érdemes követni. Egyrészt Irán maradt az egyetlen állam a térségben, mely erejénél fogva képes megakadályozni vagy legalábbis lassítani Izrael hegemón törekvéseit, másrészt láthatjuk a „meztelen Trumpot”, akinek a jelek szerint minden fontos, csak a béke nem, harmadrészt pedig követhetjük, hogy az amerikai-zsidó lobbi milyen eszközökkel igyekszik tönkretenni egy nekik nem tetsző országot.

Ezzel párhuzamosan, valahol mélyen pedig végleg veszni látszik a MAGA „America First” hazugsága, hogy végképp és végérvényesen lecseréljék azt „Israel First”-re.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info