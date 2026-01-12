Külföld :: 2026. január 12. 19:17 ::

Mexikói elnök: egyelőre sikerült elkerülni az amerikai katonai beavatkozást

Egyelőre sikerült elkerülni a kábítószer-csempészet elleni amerikai katonai beavatkozást Mexikóban - jelentette ki hétfőn Claudia Sheinbaum, az ország elnöke, miután telefonon tárgyalt amerikai hivatali partnerével, Donald Trumppal.



Fotó: Eduardo Verdugo / AP

Sheinbaum mexikóvárosi sajtótájékoztatóján elmondta: visszautasította Trump elnöknek azt a felvetését, hogy az Egyesült Államok hadműveletet hajtana végre Mexikóban a drogkartellek ellen. "Folytatjuk az együttműködést szuverenitásunk tiszteletben tartása mellett" - tette hozzá.

"A beszélgetés során nagyon világosan kiderült, hogy az együttműködés és a koordináció működik közöttünk, és folytatni tudjuk a közös munkát ebben a keretben. Bármikor bejelenthetnek valami mást, és ebben az esetben új beszélgetést fogunk kezdeményezni, mert mi kommunikációt, párbeszédet és megértést szeretnénk. Ezt mindig is hangoztattuk" - tette hozzá.

Mint mondta, Mexikó és az Egyesült Államok jelentős sikereket értek már el a biztonsági együttműködés területén. "Például 50 százalékkal csökkent a fentanil beáramlása az Egyesült Államokba Mexikó felől" - ismertette.

A mexikói vezető azt is megemlítette, hogy a kábítószerként használt fentanil okozta halálozások száma az Egyesült Államokban 43 százalékkal csökkent.

A fentanilt nagy mennyiségben csempészik az Egyesült Államokba főként Mexikó és részben Kanada felől, de összetevői jórészt Kínából származnak. Trump elnök a múlt héten a Fox News hírcsatornának nyilatkozva arról beszélt, hogy szerinte Mexikót nem a kormánya, hanem drogkartellek irányítják, és felvetette egy amerikai csapássorozat lehetőségét is az ellenük folytatott küzdelemben.

