Külföld :: 2026. január 14. 06:56 ::

Tízéves csúcson Kína devizatartaléka

Kína devizatartaléka tízéves csúcsra emelkedett decemberben, már a hatodik egymást követő hónapban jegyeztek föl növekedést - áll a kínai központi bank jelentésében.

A devizatartalék 3358 milliárd dollár volt a múlt hónapban, 11,5 milliárd dollárral (0,3 százalékkal) haladta meg a novemberi szintet.

A tartalék növekedésében szerepet játszott a jüan 1,2 százalékos leértékelődése az amerikai dollárral szemben, miközben az amerikai dollár hasonló mértékben gyengült a főbb valuták kosarával szemben.

Ugyancsak a jegybank adatai szerint Kína aranytartaléka 74,15 millió uncia volt december végén, nagyobb a november végi 74,12 millió unciánál. A kínai jegybank decemberben már a tizennegyedik egymást követő hónapban vásárolt aranyat.

Az aranytartalék értéke 319,45 milliárd dollárra nőtt a november végi 310,6 milliárd dollárról.

(MTI)