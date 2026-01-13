Külföld :: 2026. január 13. 14:21 ::

Halálbüntetést kér az ügyészség a hivatalából elmozdított dél-koreai elnökre

Halálbüntetést kért kedden a dél-koreai ügyészség az ország volt elnökére, Jun Szogjolra, akit a 2024-ben rövid időre bevezetett hadiállapot miatt lázadással vádolnak - jelentette be a szöuli központi bíróság.

A bíróság várhatóan februárban hirdet ítéletet.

Jun Szogjolt tavaly áprilisban mozdították el hivatalából, miután 2024. decemberében sikertelenül próbált szükségállapotot bevezetni, amely mindössze néhány óráig tartott, mert a parlament megszavazta a rendkívüli jogrend feloldását, majd az elnök elleni alkotmányos vádemelési eljárást is. Ennek során felfüggesztették hivatalából, majd a többi között lázadás és hivatali hatalommal való visszaélés miatt indult ellene büntető eljárás.

(MTI)