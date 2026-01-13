Külföld, Háború :: 2026. január 13. 19:36 ::

Svéd hírszerzés: nem szabad az összes gyanús légtérsértést Oroszország számlájára írni

Tovább romolhat a biztonsági helyzet Svédországban az elmúlt években megnőtt, kívülről tapasztalható fenyegetettség miatt - jelentette ki kedden a skandináv ország biztonsági és hírszerző szolgálatának (SAPO) vezetője, aki Oroszországot, Kínát és Iránt nevezte meg veszélyforrásként.

Charlotte von Essen az AFP francia hírügynökségnek adott interjújában rámutatott arra, hogy Oroszország - a többi között szabotázsakciókkal és információgyűjtéssel - már több éve fenyegeti a svéd nemzetbiztonságot, amely, mint mondta, már így is ingatag.

A legutóbbi drónberepülésekkel kapcsolatban mindazonáltal óvatosságra intett, és úgy vélte, nem szabad az összes gyanús légtérsértést Oroszország számlájára írni, mert több dróntámadásnak vélt incidensről kiderült, hogy balesetről vagy "hagyományos bűncselekményről" volt szó.

"Azt lehetne gondolni, hogy Svédország jelentős hibrid tevékenységek színterévé vált, a hírszerzés azonban nem osztja ezt a véleményt" - szögezte le.

Hangsúlyozta mindazonáltal, hogy egyéb jelenségeket, például kibertámadásokat okkal lehet "külföldi hatalmakhoz kötni", azonban figyelmeztetett, hogy ha túlzásba esnek, azzal csak ezen államok kezére játszanak.

"Nem minden mögött Oroszország áll" - tette hozzá.

A SAPO Oroszország mellett Kínát és Iránt nevezte meg fenyegetésként, az utóbbival összefüggésben pedig von Essen elmondta, a síita állam Svédországban működő bűnbandákat használ fel arra, hogy ártson a skandináv országnak.

Kínával kapcsolatban úgy vélte, az onnan érkező fenyegetés elsősorban a kutatóprogramokba való beszivárgás formájában jelentkezik, és ennek segítségével Peking egyebek között saját hadi technológiájának fejlesztésére törekszik.

(MTI)