Bill és Hillary Clinton kedden megtagadta, hogy tanúvallomást tegyenek a néhai milliárdos és szexuális bűncselekményekért elítélt Jeffrey Epsteinnel kapcsolatos kongresszusi vizsgálatban. A volt elnök és felesége arra próbál hivatkozni, hogy "az eljárás kizárólag pártpolitikai célokat szolgál".
Fotó: Kevin Dietsch/Getty Images
– Mindenkinek el kell döntenie, mikor jön el a pillanat, hogy kiálljon az országáért, annak elveiért és az emberekért, még akkor is, ha ennek következményei vannak – írták a Clintonok James Comernek, a képviselőház felügyeleti bizottságát vezető republikánus képviselőnek címzett levelükben. Kijelentették: "számunkra most jött el ez az idő".
Comer korábban azzal fenyegetőzött, hogy a házaspárt a kongresszus megsértésével vádolja meg, ha nem jelennek meg a bizottság előtt.
Ez akár büntetőeljárást is maga után vonhat.
A Hillary Clinton közösségi oldalán közzétett levélben a házaspár azt állítja, hogy igyekezett átadni azt a kevés információt, amellyel rendelkezett. Szerintük Comer valójában a Trump-kormányzat kudarcairól próbálja elterelni a figyelmet.
Pedig lenne, miről mesélni...
– Azért tettük ezt, mert Epstein bűncselekményei szörnyűek voltak. Ha a kormányzat bármilyen okból nem tett meg mindent e bűncselekmények kivizsgálásáért és a vádemelésért, most erre kellene összpontosítania a munkáját. Semmi jel nem utal arra, hogy ezt tenné – írták.
A házaspár hozzátette: szerintük a bizottság tevékenységének a pártpolitikán kívül nincs észszerű magyarázata, és arra számítanak, hogy Comer eljárást kezdeményez ellenük.
Donald Trump kormánya a kongresszus által elfogadott átláthatósági törvénynek megfelelően utasította az igazságügyi minisztériumot, hogy hozza nyilvánosságra az Epstein elleni büntetőeljárásokkal kapcsolatos dokumentumokat. Epstein korábban Trump és a Clinton házaspár barátja is volt.
