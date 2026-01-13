Külföld :: 2026. január 13. 20:17 ::

Clintonék nem hajlandók tanúvallomást tenni az Epstein-ügyben

Bill és Hillary Clinton kedden megtagadta, hogy tanúvallomást tegyenek a néhai milliárdos és szexuális bűncselekményekért elítélt Jeffrey Epsteinnel kapcsolatos kongresszusi vizsgálatban. A volt elnök és felesége arra próbál hivatkozni, hogy "az eljárás kizárólag pártpolitikai célokat szolgál".



Fotó: Kevin Dietsch/Getty Images

– Mindenkinek el kell döntenie, mikor jön el a pillanat, hogy kiálljon az országáért, annak elveiért és az emberekért, még akkor is, ha ennek következményei vannak – írták a Clintonok James Comernek, a képviselőház felügyeleti bizottságát vezető republikánus képviselőnek címzett levelükben. Kijelentették: "számunkra most jött el ez az idő".

Comer korábban azzal fenyegetőzött, hogy a házaspárt a kongresszus megsértésével vádolja meg, ha nem jelennek meg a bizottság előtt.

Ez akár büntetőeljárást is maga után vonhat.

A Hillary Clinton közösségi oldalán közzétett levélben a házaspár azt állítja, hogy igyekezett átadni azt a kevés információt, amellyel rendelkezett. Szerintük Comer valójában a Trump-kormányzat kudarcairól próbálja elterelni a figyelmet.



Pedig lenne, miről mesélni...

– Azért tettük ezt, mert Epstein bűncselekményei szörnyűek voltak. Ha a kormányzat bármilyen okból nem tett meg mindent e bűncselekmények kivizsgálásáért és a vádemelésért, most erre kellene összpontosítania a munkáját. Semmi jel nem utal arra, hogy ezt tenné – írták.

A házaspár hozzátette: szerintük a bizottság tevékenységének a pártpolitikán kívül nincs észszerű magyarázata, és arra számítanak, hogy Comer eljárást kezdeményez ellenük.





Epstein’s survivors deserve justice and answers.



Refusing to comply with a bipartisan, duly authorized congressional subpoena in our Epstein investigation is unacceptable.



No one is above the law. pic.twitter.com/uwPuyPw2Ey You’re right, President Clinton. This is about right and wrong.Epstein’s survivors deserve justice and answers.Refusing to comply with a bipartisan, duly authorized congressional subpoena in our Epstein investigation is unacceptable.No one is above the law. https://t.co/aK7P8Gj1JJ January 13, 2026

Donald Trump kormánya a kongresszus által elfogadott átláthatósági törvénynek megfelelően utasította az igazságügyi minisztériumot, hogy hozza nyilvánosságra az Epstein elleni büntetőeljárásokkal kapcsolatos dokumentumokat. Epstein korábban Trump és a Clinton házaspár barátja is volt.

