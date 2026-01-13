Bill és Hillary Clinton kedden megtagadta, hogy tanúvallomást tegyenek a néhai milliárdos és szexuális bűncselekményekért elítélt Jeffrey Epsteinnel kapcsolatos kongresszusi vizsgálatban. A volt elnök és felesége arra próbál hivatkozni, hogy "az eljárás kizárólag pártpolitikai célokat szolgál".
– Mindenkinek el kell döntenie, mikor jön el a pillanat, hogy kiálljon az országáért, annak elveiért és az emberekért, még akkor is, ha ennek következményei vannak – írták a Clintonok James Comernek, a képviselőház felügyeleti bizottságát vezető republikánus képviselőnek címzett levelükben. Kijelentették: "számunkra most jött el ez az idő".
Comer korábban azzal fenyegetőzött, hogy a házaspárt a kongresszus megsértésével vádolja meg, ha nem jelennek meg a bizottság előtt.
Ez akár büntetőeljárást is maga után vonhat.
A Hillary Clinton közösségi oldalán közzétett levélben a házaspár azt állítja, hogy igyekezett átadni azt a kevés információt, amellyel rendelkezett. Szerintük Comer valójában a Trump-kormányzat kudarcairól próbálja elterelni a figyelmet.
– Azért tettük ezt, mert Epstein bűncselekményei szörnyűek voltak. Ha a kormányzat bármilyen okból nem tett meg mindent e bűncselekmények kivizsgálásáért és a vádemelésért, most erre kellene összpontosítania a munkáját. Semmi jel nem utal arra, hogy ezt tenné – írták.
A házaspár hozzátette: szerintük a bizottság tevékenységének a pártpolitikán kívül nincs észszerű magyarázata, és arra számítanak, hogy Comer eljárást kezdeményez ellenük.
You’re right, President Clinton. This is about right and wrong.— Rep. James Comer (@RepJamesComer) January 13, 2026
Epstein’s survivors deserve justice and answers.
Refusing to comply with a bipartisan, duly authorized congressional subpoena in our Epstein investigation is unacceptable.
No one is above the law. https://t.co/aK7P8Gj1JJ pic.twitter.com/uwPuyPw2Ey
Donald Trump kormánya a kongresszus által elfogadott átláthatósági törvénynek megfelelően utasította az igazságügyi minisztériumot, hogy hozza nyilvánosságra az Epstein elleni büntetőeljárásokkal kapcsolatos dokumentumokat. Epstein korábban Trump és a Clinton házaspár barátja is volt.
(Portfólió nyomán)