Külföld :: 2026. január 15. 07:43 ::

Nagy-Britannia felfüggesztette teheráni nagykövetségének működését, és evakuálta a személyzetet

Nagy-Britannia felfüggesztette teheráni nagykövetségének működését, és evakuálta a diplomáciai képviselet személyzetét. A londoni külügyminisztérium szerda esti tájékoztatása szerint az Iránban kialakult biztonsági helyzet miatt a brit kormány elővigyázatossági megfontolásokból átmenetileg kivonta a teheráni nagykövetség személyi állományát, és a képviselet "távmunka" formájában folytatja tevékenységét.

A tárca ismertetése nem tér ki arra, hogy a nagykövetségi dolgozók hova távoztak Iránból.

A minisztérium hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az iráni helyzet gyorsan eszkalálódhat, és ez jelentős kockázatokkal jár.

A nyilatkozat felszólítja a brit állampolgárokat, hogy semmilyen okból ne utazzanak Iránba, mivel a brit kormány jelenleg csak rendkívül korlátozott segítséget tud nyújtani az ott tartózkodóknak, nincs lehetőség személyes konzuli segítségnyújtásra semmiféle veszélyhelyzetben, és London nem tud segíteni azokon, akik Iránban bajba kerülnek.

A brit külügyminisztérium felidézi, hogy Iránban számos helyen tiltakozó megmozdulások zajlanak, erőszakcselekményekről és halálesetekről érkeznek jelentések, a távközlés országszerte akadozik, az internethozzáférést az iráni hatóságok komoly mértékben korlátozzák.

A tárca szerint a brit állampolgároknak az őrizetbe vétel és a hatósági kihallgatás nagyon magas kockázatával kell számolniuk még akkor is, ha távol maradnak a tiltakozó megmozdulások helyszíneitől. A brit útlevél birtoklása önmagában is okot szolgáltathat az iráni hatóságoknak a brit állampolgárok fogva tartására - fogalmaz a londoni külügyi közlemény.

A minisztérium felidézi, hogy az iráni nukleáris és egyéb katonai létesítmények elleni tavaly nyári izraeli és amerikai csapásmérések óta tűzszünet van érvényben, a tárca szerint azonban a helyzet továbbra is ingatag, és figyelmeztetés nélkül is gyorsan romolhat.

(MTI)