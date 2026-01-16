Külföld :: 2026. január 16. 14:17 ::

Negyven százalékkal csökkent a határsértések száma Szlovéniában

Szlovéniában tavaly 28 200 illegális határátlépési esetet regisztráltak a hatóságok, ami csaknem 40 százalékos csökkenést jelent az egy évvel korábbi 46 217-hez képest. Ez egyben az elmúlt négy év legalacsonyabb értéke volt - közölte a szlovén belügyminisztérium pénteken.

Az határsértők leggyakrabban Afganisztánból, Egyiptomból, Bangladesből és Marokkóból érkeztek.

A minisztérium tájékoztatása szerint továbbra is a horvát határ mentén működő Novo Mesto-i rendőrkapitányság illetékességi területén észlelték az összes illegális határátlépés csaknem 72 százalékát.

Az emberek többsége a balkáni útvonalon haladva, Szerbián vagy Montenegrón keresztül jut Bosznia-Hercegovinába, majd Horvátország érintésével próbál Szlovénián át Nyugat-Európa felé továbbhaladni.

Az illegális határátlépések száma a nyári hónapokban volt a legmagasabb, különösen augusztusban, amikor 3781 esetet jegyeztek fel, míg januárban volt a legalacsonyabb a számuk, 1170 esettel.

A belügyminisztérium közlése szerint az év végéig 25 519 külföldi jelezte, hogy nemzetközi védelem iránti kérelmet kíván benyújtani, ami csaknem 43 százalékos visszaesést jelent az egy évvel korábbi adathoz képest. A ténylegesen benyújtott menedékkérelmek száma azonban mindössze 4172 volt, mivel az emberek többsége még a menekültügyi eljárás megkezdése előtt továbbindult Nyugat-Európa felé.

A hatóságok 2025-ben összesen 4359 menekültügyi eljárást zártak le: 71 kérelmet jóváhagytak, 154-et elutasítottak, míg az eljárást 2464 esetben megszüntették - jellemzően azért, mert a kérelmezők elhagyták az országot, további 1670 kérelmet pedig formai okokból utasítottak el.

Január 14-én a legnagyobb szlovéniai menekültügyi központban, a ljubljanai Vic városrészben 372 menedékkérő tartózkodott. A logateci központban mintegy száz, a ljubljanai Kotnikova utcai létesítményben 79, Postojnában pedig 13 kérelmezőt helyeztek el. Az országban tartózkodó menedékkérők száma összesen 759 volt.

Ugyanezen a napon 1278 olyan személy élt Szlovéniában integrációs házakban Ljubljanában és Mariborban, illetve magánlakásokban, akik már menedékjogot kaptak. További 163-an külföldön tartózkodtak.

A 2015-ös migrációs válság óta az illegális migráció alakulása hullámzó képet mutat, ugyanakkor a legutóbbi csúcsot jelentő 2023-as év után az adatok egyértelmű csökkenő tendenciát jeleznek.

(MTI)