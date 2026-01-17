Külföld :: 2026. január 17. 18:56 ::

Most sem lett törzsfőnökváltás Ugandában

Yoweri Museveni államfő nyerte az ugandai elnökválasztást - jelentette be az afrikai ország választási bizottsága szombaton Kampalában.

A veterán politikus így elnöksége ötödik évtizedébe lép, megkezdve a hetedik mandátumát, miközben a voksolást erőszakos incidensek és csalással kapcsolatos vádaskodások árnyékolták be.



Yoweri Museveni hetedik mandátumát kezdheti (kép: AP)

Az ugandai választási bizottság bejelentése szerint a csütörtöki választáson a 81 éves Museveni a leadott szavazatok 71,6 százalékát kapta. Legfőbb kihívója, a popzenészből lett politikus Bobi Wine a bizottság szerint a voksok 24,72 százalékát érte el.

Wine választási csalással vádolta meg a hatóságokat a voksolás kapcsán, mialatt kikapcsolták az internetet is - a hatóságok szerint a félretájékoztatások megelőzésre érdekében -, és tiltakozásra szólította fel a támogatóit.

Bobi Wine - valódi nevén Robert Kyagulanyi Ssentamu - hollétéről semmit sem lehetett tudni szombaton, miután az X közösségi oldalon azt írta, hogy elmenekült a házában katonák és rendőrök által tartott razzia elől, a felesége és több más hozzátartozója pedig házi őrizetben van. Közeli ismerősei azt mondták a Reuters hírügynökségnek, hogy Ugandában maradt, de rejtőzködik.

Museveni, az egykori lázadóvezér 1986-ban került hatalomra, azóta kétszer változtatta meg az alkotmányt, hogy eltöröljék az elnöki hivatal betöltésének korhatárát és az elnöki mandátumok számának korlátozását.

2021-ben a szavazatok 58 százalékával győzte le Wine-t. Az Egyesült Államok akkor kijelentette, hogy a választás nem volt sem szabad, sem igazságos.

Afrikában csak Teodoro Obiang Nguema Egyenlítői Guinea-i és Paul Biya kameruni elnök töltött Museveninél több időt a hatalomban.

Museveni, a mozambiki gerilla egykori harcosa - a tanzániai Dar es Salaam egyetemének gyarmatosításellenes légkörében nevelkedett egykori hallgatója - egyike volt azoknak, akik 1979-ben megbuktatták Idi Amin Dada (1971-1979) diktátort. Az egykori marxista a kapitalizmus dicsőítésével, Uganda gyors gazdasági növekedésével és az AIDS-járvány elleni küzdelemmel hódította meg a nemzetközi közösséget. Gyakorlott államférfinak és a béke hívének tekintik egy instabil térségben, még akkor is, ha katonái félelmet gerjesztettek Kongói Demokratikus Köztársaságban és megsértették a dél-szudáni fegyverembargót.

(MTI javítva)