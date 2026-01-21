Külföld :: 2026. január 21. 10:05 ::

Drónvideó: több mint száz autó ütközött össze a michigani hóviharban

Egy hatalmas baleset miatt mindkét irányba le kellett zárni egy autópályát hétfőn a michigani Grand Rapids közelében. Több mint száz jármű ütközött össze a hóviharban - számolt be az ABC News nyomán a 24.

A rendőrség beszámolója szerint többen megsérültek, halálesetről viszont nem számoltak be.

A karambolozó autók között haladó Pedro Mata Jr. azt nyilatkozta, hogy 30–40 kilométer/órás sebességgel haladtak a hófúvásban, de így is alig lehetett látni valamit. Ő sikeresen félreállt a két irány közötti sávban, hogy ne csapódjanak bele a kocsijába, de sokan nem tudták elkerülni az ütközést.

Az Ottawa megyei seriffhivatal közlése szerint több autó és kamion összetört, mások lesodródtak az útról. A Interstate 196-os autópályát több órára le kellett zárni, míg a járműveket - köztük 30 kamiont - elvitték a baleset helyszínéről. A helyszínen ragadt autósokat a hatóságok egy középiskolába szállították, ahol segítséget kérhettek, fuvart szervezhettek maguknak.

A mentéshez sietett több vállalat vontatóautója is, az egyiknek több mint egy tucat járművét küldtek a helyszínre.