Külügyi szóvivő: Kína kész erősíteni a kölcsönösen előnyös gazdasági együttműködést Európával

A Kína és az Európai Unió közötti gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok lényege egymás erősségeinek kiegészítésében és a kölcsönös előnyökben rejlik - közölte Kuo Csia-kun, a kínai külügyminisztérium szóvivője szerdán a tárca szokásos pekingi sajtótájékoztatóján.

A szóvivő azt követően szólalt meg, hogy Emmanuel Macron francia államfő egy nappal korábban a Világgazdasági Fórum davosi találkozóján úgy fogalmazott: Kína szívesen látott partner, ugyanakkor arra van szükség, hogy egyes kulcsfontosságú ágazatokban növelje közvetlen külföldi befektetéseit Európában.

Kuo hangsúlyozta, hogy a kínai termékek versenyelőnye nem a támogatásokból fakad, hanem a kutatás-fejlesztésbe irányuló jelentős beruházások, az erős piaci verseny és a teljes ipari lánc együttes hatásának eredménye. Hozzátette: Kína soha nem törekedett tudatosan kereskedelmi többlet elérésére, és nem csupán a világpiaci igényeket kiszolgáló termelési központként, hanem a globális piac egyik meghatározó szereplőjeként kíván jelen lenni.

A kínai szóvivő reményét fejezte ki, hogy az európai fél hosszú távú szemlélettel és nyitottan jár el, és Kínával együttműködve előmozdítja a kínai-európai gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok tartós fejlődését.

A szóvivő elmondta, hogy a kínai kormány következetesen ösztönzi és támogatja azokat a kínai vállalatokat, amelyek piaci alapon kívánnak Európában befektetni és ott tevékenységet folytatni. Egyúttal reményét fejezte ki, hogy az európai fél tisztességes, megkülönböztetésmentes, átlátható és kiszámítható piaci környezetet biztosít a kínai vállalatok számára.

(MTI)