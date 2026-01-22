Külföld :: 2026. január 22. 14:23 ::

Egy nappal az újraindítás után leállítják a világ legnagyobb atomerőművének reaktorát Tokióban

A Tokyo Electric Power (TEPCO) leállítja a Kasivazaki-Kariva atomerőmű 6. reaktorát, miután csütörtök kora reggel meghibásodást észlelt, egy nappal azt követően, hogy a blokk először, több mint 13 év után újra üzembe állt.

A vállalat közleménye szerint csütörtökön kora reggel riasztás történt, amikor a reaktorból a szabályzórúdkötegeket kihúzták. A vállalat a reaktort leállítja, hogy kivizsgálja a meghibásodás okát. A dokumentumban nem írtak arról, hogy a reaktor mikor indulhat újra.

A TEPCO szerdán este újraindította a világ legnagyobb atomerőműve, a Kasivazaki-Kariva 6. blokkját, amely az első atomerőmű volt, amelyet a 2011-es fukusimai katasztrófa óta újraindítottak.

A folyamatot kedden elhalasztották, mert a TEPCO egy riasztási meghibásodást vizsgált. Szerda kora reggelre a kérdéses berendezés már normálisan működött - közölte akkor a TEPCO.

(MTI)