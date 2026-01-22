Külföld :: 2026. január 22. 13:15 ::

Reagáltak Trump egyik hazugságára: "Kína a világ legnagyobb megújuló energiarendszerét hozta létre"

Kína a világ egyik legátfogóbb intézkedési és szabályozási rendszerét alakította ki a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére, emellett a világ legnagyobb megújuló energiarendszerét hozta létre, és aktívan megosztja zöld fejlődésének eredményeit a nemzetközi közösséggel - közölte csütörtökön Kuo Csia-kun, a kínai Külügyminisztérium szóvivője a tárca szokásos pekingi sajtótájékoztatóján.

A szóvivő azt követően szólalt meg, hogy Donald Trump amerikai elnök egy nappal korábban a Világgazdasági Fórum davosi találkozóján úgy fogalmazott: Kína ugyan nagy mennyiségben gyárt szélturbinákat, ám az országon belül szerinte nem találhatók szélerőműparkok.

Kuo Csia-kun hangsúlyozta, hogy Kína szélerőművi kapacitása immár 15 egymást követő éve a legnagyobb a világon.

Hozzátette: 2025 novemberének végéig az országban működő szélerőművek kapacitása meghaladta a 600 millió kilowattot.

A szóvivő kiemelte, hogy a Kína által exportált és az energiafogyasztás csökkentését szolgáló szél- és fotovoltaikus termékek világszerte mintegy 4,1 milliárd tonnával mérsékelték a szén-dioxid-kibocsátást.

Kína a klímaváltozás elleni küzdelem és a megújuló energia globális alkalmazásának előmozdítása terén tett erőfeszítései nemzetközileg is elismertek - tette hozzá.

Mint fogalmazott, Kína felelős fejlődő országként kész minden féllel együttműködni a globális zöld és alacsony szén-dioxid-kibocsátású átmenet előmozdításában.

(MTI)