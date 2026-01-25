Külföld :: 2026. január 25. 06:54 ::

Vizsgálat indult két magas rangú katonai vezető ellen Kínában

Kínában "súlyos fegyelemsértések" gyanúja miatt vizsgálat indult a befolyásos Központi Katonai Bizottság (CMC) alelnöke és egy másik magas rangú tisztségviselővel szemben - közölte a védelmi minisztérium szóvivője.

"Egy felülvizsgálatot követően (...) úgy döntöttek, hogy vizsgálatot indítanak Csang Ju-hszia és Liu Csen-li ellen" - közölte a védelmi minisztérium egy közleményben.

A minisztérium azt közölte, hogy a két férfit "súlyos fegyelmi és törvénysértésekkel gyanúsítják".

A 75 éves Csang Ju-hszia Kína legmagasabb rangú tábornoka, a CMC alelnöke. Emellett tagja a befolyásos Politikai Bizottságnak, a Kínai Kommunista Párt 24 tagú végrehajtó testületének.

A 61 éves Liu a Központi Katonai Bizottság közös törzskari osztályának vezérkari főnöke, amely a harctervezést felügyeli.

(MTI)