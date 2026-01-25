Külföld :: 2026. január 25. 22:14 ::

Az Egyesült Államokban halálos áldozatai is vannak az ország nagy része fölött átvonuló erős téli viharnak

Az Egyesült Államokban halálos áldozatai is vannak az ország nagy része fölött havazással, jeges és ónos esővel, esővel, valamint viharos széllel átvonuló téli viharnak - közölték illetékesek vasárnap.

Louisiana államban két ember halálát okozta kihűlés, és New Yorkban is többen vesztették életüket a hideg miatt.

A vihar miatt több mint kéttucat repülőtéren teljesen leállították a forgalmat a kiterjedt havazás miatt, köztük New York forgalmas La Guardia repülőterén is.

A keleti parti idő szerint vasárnap délutáni összegzés szerint csaknem 11 ezer légijáratot töröltek, hétfőn pedig már több mint 2 ezer repülő indulását törölték. Szombaton összesen több mint 4 ezer repülő nem tudott útnak indulni, több ezer késve közlekedett.

A vihar útjában eső több államban tanítási szünetet rendeltek el az általános és középiskolákban, valamint számos egyetemen sem tartják meg az órákat hétfőn, többi között Kentucky-ban, Georgiában, valamint New York és Boston több egyeteme is zárva lesz a rendkívüli időjárás miatt,

New Jersey államban zárva maradnak a hivatalok is.

Washingtoni idő szerint a kora délutáni órákra már megközelített az 1 milliót az áram nélkül maradt fogyasztók száma. A legtöbb érintett Tennessee, Mississippi és Louisiana államban van, ahol a lehullott ónos eső a faágakra és villanyvezetékekre vastagon ráfagyva a súlya miatt leszakítja azokat. A hatóságok arra figyelmeztették a lakosságot, hogy egyes térségekben hosszabb ideig, akár napokig tarthat a szolgáltatás helyreállítása.

(MTI)