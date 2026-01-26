Külföld, Koronavírus :: 2026. január 26. 08:55 ::

Csődbe ment Németország egyik legrégebbi fogadója

Németország egyik legrégebbi fogadója, a Bonn Plittersdorf kerületében található Schaumburger Hof alapítása után több mint 270 évvel csődöt jelentett, és bezárt a Bild című újság jelentése szerint.

A csődöt a koronavírus-járvány, az emelkedő minimálbér és a magas energiaárak okozták.

Das Traditions-Gasthaus hat am 31. März 1755 geöffnet, es hat Kriege überstanden, Weltkriege, Wirtschaftskrisen, Währungsreformen. Doch die Politik der 2020er Jahre überlebt der „Schaumburger Hof“ in Bonn nicht. Corona, massiv steigende Mindestlöhne und Energiekosten, das war zu… pic.twitter.com/q0syyqtvBe January 26, 2026

A fogadó története 1755. március 31-én kezdődött. Egy akkori szőlősgazdának az az ötlete támadt, hogy nagy lóistállókat építsen a Rajna partján álló kocsmája mellé. Az elképzelés sikeresnek bizonyult, és egyre népszerűbb lett, kezdetben különösen a vontatók körében, akik lovakkal húzták a hajókat a folyón fölfelé.

A fogadóban számos ismert ember megfordult, így például a híres német filozófus, Friedrich Nietzsche, valamint a földrajztudós, természettudós és felfedező, Alexander von Humboldt. Heinrich Heine is itt szállt meg, aki lelkesen írt a "hársfákkal szegélyezett teraszról." 1948. szeptember 5-én itt ülésezett az a tanács, amely megfogalmazta a Német Szövetségi Köztársaság alaptörvényét, amelyet nyolc hónappal később fogadtak el.

Miután a szövetségi kormány Berlinbe költözött, az észak-rajna-vesztfáliai épület több évre bezárt, amíg magánbefektetők a 2000-es években újra megnyitották.

(MTI)