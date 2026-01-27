Külföld :: 2026. január 27. 14:59 ::

Több napig tartó áramszünet kellett Berlinben ahhoz, hogy a német kormány hajlandó legyen fellépni a baloldali terrorizmus ellen

Egymillió euró nyomravezetői díjat ajánlott fel a német kormány kedden annak, aki segít a hatóságoknak tisztázni, hogy pontosan mi vezetett január elején Berlinben a több napig tartó áramszünethez.

Alexander Dobrindt belügyminiszter közölte, hogy a kivételes jutalmat az kaphatja meg, aki a következő négy hétben döntő információval szolgál az áramszünetet előidéző tűzeset ügyében a rendőrségnek.

A rendőrség január eleji tájékoztatása szerint az áramszünetet az okozhatta, hogy szándékosan felgyújtottak egy kábelhidat a Berlintől délre lévő Teltow-csatornánál. A tűz következtében szombat hajnalra 45 500 háztartásban és 2200 ipari létesítményben ment el az áram, és a szolgáltatást csak öt nap múlva tudták az egész városban helyreállítani. A gyújtogatás elkövetőjeként egy Vulkán csoport nevű rejtélyes szélsőbaloldali szervezet jelentkezett, a berlini ügyészség ezen a vonalon indított vizsgálatot, de a nyomozás a jelek szerint megakadt, azóta semmiféle eredményről nem tudtak beszámolni a hatóságok.

A Vulkán csoport 2011 óta már több alkalommal jelentkezett különféle támadások elkövetőjeként, például 2024 márciusában azt állították, hogy ők gyújtották fel azokat a kábeleket, amelyek egy Berlin melletti Tesla-gyár áramellátását biztosítják. A hatóságok egyetlen esetben sem tudták azonosítani az elkövetőket, az esetleges cinkosaikat, sem a csoport tagjait.

A berlini áramszünet rávilágított a német főváros létfontosságú infrastruktúrájának sebezhetőségére, miután egyértelművé vált: egyetlen berendezés felgyújtása hatalmas üzemzavart tudott okozni, és nem álltak rendelkezésre olyan párhuzamos rendszerek, amelyek a vészhelyzetben biztosították volna az áramellátást.

Alexander Dobrindt sajtótájékoztatóján azt ígérte, a német szövetségi parlament alsóháza (Bundestag) még a héten jogszabályt fogad el a létfontosságú infrastruktúra védelméről. A miniszter elismerte, Németországban az infrastrukturális létesítményekre vonatkozóan túl sok adat nyilvános.

Dobrindt kijelentette: jelentősen megerősítik a baloldali szélsőségesség elleni küzdelmet a német biztonsági ügynökségeknél, de ez nem megy majd a radikalizmus egyéb formái ellen harc rovására.

"Sok sikerünk volt a szélsőjobboldallal és az iszlamista terrorizmussal szemben, de a baloldali szélsőségesség nem kapott elegendő figyelmet, és azt látjuk, hogy a baloldali terrorizmus újra erőteljesen megjelent" - mondta a német belügyminiszter.

(MTI)