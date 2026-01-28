Külföld, Sport :: 2026. január 28. 07:10 ::

Olasz belügyminiszter: a nemzetbiztonság hatezer embere felügyeli Milánót a téli olimpia alatt

Az olaszországi nemzetbiztonság hatezer embere felügyeli Milánót a téli olimpiai játékok ideje alatt, és jelen lesznek amerikai és katari biztonsági egységek is - jelentette be Matteo Piantedosi olasz belügyminiszter a RAI1 közmédia kedd esti adásában.

Matteo Piantedosi elmondta, hogy a legfejlettebb nemzetbiztonsági és területellenőrzési eszközöket használják a légtérben éppúgy, mint Milánó utcáin és a város egész térségében.

A biztonsági rendszer garantálni kívánja az olimpiai infrastruktúrák biztonságát, a közrendet, a nézők tömegének irányítását, bűncselekmények és esetleges támadások megelőzését.

Az olasz nemzetbiztonság hatezer embere lesz jelen elsősorban Milánóban, de az olimpia másik helyszínén, Cortinában is.

A belügyi tárca vezetője a RAI1 öt perces politikai interjúműsorában vázolta a február 6-án, Milánóban kezdődő téli olimpiára való készülést azt követően, hogy nyilvánosságra jutott, hogy a J.D. Vance alelnök vezette amerikai küldöttség védelmét a Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (ICE) ügynökei látják el.

Milánó utcáin több katari jelzésű páncélozott járművet is látni, amelyek több mint száz biztonsági emberrel érkeztek meg a közel-keleti államból.

Az ICE jelenléte ellen többek között Giuseppe Sala baloldali milánói polgármester is tiltakozását fejezte ki.

Matteo Piantedosi úgy fogalmazott, ez "vihar egy pohárban", a belügyminiszter hangsúlyozta, hogy nem ugyanazokról van szó, akik az utóbbi napokban az egyesült államokbeli Minneapolisban végeztek szolgálatot. Milánóba az amerikai belbiztonsági minisztérium emberei érkeznek, majdnem kizárólag biztonsági szakértők, akiket nem lehet a város utcáin látni. A biztonsággal kapcsolatos összes intézkedés kizárólag az olasz hatóságok irányításával történik - hangoztatta a belügyminiszter. Hozzátette, hogy hamis hírt terjeszt, aki azt állítja, hogy az ICE emberei az olasz utcákon a közrendet és a migránsokat ellenőrzik majd.

Matteo Piantedosi kedden a belügyminisztériumban Tilman J. Fertitta amerikai nagykövettel egyeztetett.

Az ICE feltételezett jelenléte a baloldali pártok és mozgalmak tiltakozását váltotta ki, aláírásgyűjtés indult az "ICE nem léphet Olaszország területére" jelszóval. Az olasz hatóságok nem zárják ki a tüntetéseket az Egyesült Államok képviseleteinél.

Az olimpia nyitónapjára vonatkozó biztonsági részleteket még nem közölték, annyit tudni csupán, hogy a város jelentős részét lezárják, és nem kizárt, hogy az oktatási intézményekben is szünnapot tartanak.

(MTI)