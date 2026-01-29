Külföld, Gazdaság :: 2026. január 29. 16:17 ::

Az ötvenes évek óta nem látott mélypontra esett a brit járműgyártás tavaly

Meredeken csökkent a járműgyártás Nagy-Britanniában 2025-ben, a kibocsátás a legalacsonyabb szintre esett az 1950-es évek óta - derül ki a brit autóipari szakmai szervezet, a Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) csütörtökön közzétett adataiból.

Az SMMT szerint tavaly összesen 764 715 autó és haszongépjármű készült brit gyárakban, ami 15,5 százalékos visszaesés 2024-hez képest. A személyautó-gyártás 8 százalékkal 717 371 darabra csökkent, miközben a haszongépjármű-kibocsátás 62,3 százalékkal 47 344 darabra zuhant.

A termelést több tényező egyszerre fékezte, köztük egy kiberincidens, amely leállította a Jaguar Land Rover (JLR) gyártását, az atlanti kereskedelmet érintő új vámok, a haszongépjármű-üzemek bezárása és konszolidációja, valamint a gyártók átállása az elektromos modellekre - közölte az iparági szervezet. A beszámolók szerint a JLR-t 2025 elején érintő nagyszabású kibertámadás miatt a vállalat több mint egy hónapra felfüggesztette a termelést, ami jelentős kiesést és beszállítói fennakadásokat okozott.

A haszongépjármű-szegmens különösen nagy visszaesést szenvedett el, miután a Stellantis bezárta lutoni furgongyárát Délkelet-Angliában, ami hozzájárult a teherautók, furgonok és autóbuszok gyártásának meredek eséséhez.

Az export - amely a brit járműtermelés több mint háromnegyedét adja - szintén gyengült. Európa maradt a fő felvevőpiac (56-56,7 százalék részesedéssel), ezt követte az Egyesült Államok (15 százalék) és Kína (6,3 százalék). A kivitel mindhárom irányban csökkent; az Egyesült Államokba irányuló export 18,3 százalékkal esett vissza, részben a vámokkal kapcsolatos korábbi bizonytalanság miatt.

A gyenge év ellenére az SMMT szerint az év végén már látszott némi stabilizáció: decemberben a személyautó-gyártás 17,7 százalékkal nőtt éves bázison 53 003 darabra, megszakítva négy hónap csökkenést.

A szervezet kiemelte, hogy a hibrid és elektromos (BEV, PHEV, HEV) autók gyártása ugyanakkor 8,3 százalékkal nőtt, és rekordközeli, csaknem 300 ezer darabot ért el; ezek már 41,7 százalékát tették ki a teljes kibocsátásnak. Az SMMT várakozása szerint idén további növekedést hozhat hét új elektromos modell tervezett bevezetése, a teljes autógyártás pedig előrejelzésük alapján több mint 10 százalékkal emelkedhet.

Mike Hawes, az SMMT vezérigazgatója úgy fogalmazott: 2025 "a legnehezebb év volt egy generáció óta" a brit járműgyártás számára, ugyanakkor 2026-ra fokozatos kilábalást vár. Hozzátette: a hosszabb távú növekedés feltétele az alacsonyabb energiaár, a kereskedelmi akadályok csökkentése, valamint a versenyképes és fenntartható belföldi piac.

A brit kormány közben a "Modern Industrial Strategy" fejlesztési stratégiája keretében 4 milliárd fontos beruházási programmal ígér támogatást az ágazatnak az elektromos átállás felgyorsítására, ám iparági szereplők szerint a 2035-re kitűzött 1,3 millió darabos éves gyártási cél eléréséhez tartós befektetésekre és kiszámítható szakpolitikára lesz szükség.

(MTI)