Külföld :: 2026. január 31. 19:20 ::

Háború sem kell az áramkimaradáshoz Moldovában és Ukrajnában

Ukrajna és Moldova több részében, köztük a fővárosokban, Kijevben és Chisinauban is jelentős áramkimaradás volt szombaton nagyfeszültségű távvezetékek meghibásodása miatt – közölték ukrán és moldovai tisztviselők.

Az áramkimaradás legalább négy ukrán régiót és Moldova több térségét is érintette. Ezeket a hatóságok nem hozták közvetlen összefüggésbe a háborúval, vagyis az orosz támadásokkal. Az ukrán digitális minisztérium közlése szerint nem történt kibertámadás.

Az ukrán energiaügyi miniszter közlése szerint a műszaki meghibásodás helyi idő szerint 10 óra 42 perckor történt, ami egyszerre okozott kimaradást két nagyfeszültségű vezetéken: a Románia és Moldova villamosenergia-rendszerét összekötő 400 kilovoltos vezetéken, valamint a Nyugat- és Közép-Ukrajnát összekötő 750 kilovoltos távvezetéken.

Kijevben ideiglenesen leállt a metróközlekedés, és átmenetileg a vízellátás is szünetelt.

A meghibásodás után az ukrán villamosenergia-rendszerben több alállomáson automatikusan működésbe léptek a védelmi rendszerek, és ideiglenesen leválasztottak egyes atomerőművi blokkokat a hálózatról. A villamosenergia-rendszer egy részét csaknem egy óra hosszára le kellett állítani. Energetikai források szerint a blokkok később csökkentett teljesítménnyel, de üzemeltek tovább.

A moldovai energiaügyi minisztérium közölte, hogy a Moldovában tapasztalt kimaradásokat az ukrán hálózat meghibásodása okozta, nevezetesen feszültségingadozás lépett fel a Moldovát ellátó egyik nagyfeszültségű távvezetéken. Chisinau több kerületében megszűnt az áramszolgáltatás – közölte Ion Ceban polgármester, hozzátéve, hogy több helyen a közlekedési lámpák sem működtek, a tömegközlekedés pedig leállt.

Az ukrán energiarendszer a hét végére visszatért hideghullám miatt fokozott terhelésnek van kitéve. Oroszország pénteken közölte, hogy az Egyesült Államok kérésére vasárnapig felfüggeszti az ukrán energetikai infrastruktúra elleni támadásait, Kijev pedig jelezte, hogy viszonozza a lépést.

(MTI)