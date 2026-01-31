Külföld :: 2026. január 31. 19:06 ::

A rendőrség nagyobb támogatását követelve tartottak országos tüntetést Franciaországban

Ezrek vonultak az utcákra szombaton Franciaországban a rendőrség nagyobb pénzügyi támogatását követelve.

Csak Párizsban a szervezők szerint 15-20 ezer ember vett részt a megmozduláson, ahol egyebek között "a polgárok a rendőrség oldalán, vessetek véget a bizonytalanságnak, fékezzétek meg a büntetlenséget", "minden rendőr hős" és "a büntetlenség bűnözőket teremt" feliratú transzparenseket emeltek a magasba.

A tüntetésre, amelyeket végül mintegy 20 városban tartottak meg, a Nemzeti Rendőrszövetség kérte az embereket. Fabien Vanhemelryck szakszervezeti vezető a megmozdulások előtt az AFP francia hírügynökségnek elmondta: "A rendőrség már nem képes rendes körülmények között ellátni a feladatát". Hangsúlyozta, hogy a hiányzó források miatt a helyzet egyre csak rosszabbra fordul.

A tüntetők soraiban több jobboldali politikus is volt, köztük Marion Maréchal, Marine Le Pennek, a szuverenista Nemzeti Tömörülés elnökjelöltjének unokahúga.

A demonstrációk egyes résztvevői füstbombákat dobáltak - zárta a legfontosabb információval híradását az MTI.