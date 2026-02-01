Külföld :: 2026. február 1. 16:56 ::

Több mint 140 szakadár fegyverest öltek meg a pakisztáni biztonsági erők Beludzsisztánban

A pakisztáni biztonsági erők 145 fegyveres lázadót öltek meg 40 óra leforgása alatt a szélsőséges szeparatisták összehangolt támadásai után a délnyugat-pakisztáni Beludzsisztán tartományban - közölték a helyi hatóságok vasárnap.

A biztonsáégi erők a pénteki és szombati rajtaütések, illetve még folyamatban levő műveletek során végeztek a fegyveresekkel - mondta el Szarfaraz Bugti, a beludzsisztáni kormányzat vezetője újságírók előtt Kvettában. Hozzátette: az összetűzésekben a biztonsági erők 17 tagja és 31 civil is életét vesztette.

A pakisztáni hadsereg szombaton arról adott hírt, hogy legkevesebb 92 szélsőséges vesztette életét Beludzsisztánban a biztonsági erők és beludzs szakadár fegyveresek között kitört összecsapásokban azt követően, hogy a szeparatisták szerte a tartományban 12 helyszínen indítottak összehangolt támadást a biztonsági erők ellen. A lázadók a többi között egy magas biztonsági fokozatú börtönt, rendőrőrsöket, valamint félkatonai szervezetek létesítményeit rohamozták meg. Támadás érte a tartomány székhelyét, Kvettát is, ahol több rendőrt megöltek, és biztonsági források szerint öngyilkos merényletek is történtek.

A pakisztáni hadsereg szombaton azt állította: a támadásokat "India által pénzelt fegyveresek" hajtották végre.

Az indiai külügyminisztérium vasárnapi közleményében "határozottan visszautasította Pakisztán alaptalan vádjait", és arra intette Iszlámábádot, hogy ehelyett inkább foglalkozzon "a térségben élők régóta fennálló követeléseivel".

Az Iránnal és Afganisztánnal határos Beludzsisztán tartomány természeti erőforrásokban gazdag terület, egyben Pakisztán legnagyobb és legszegényebb tartománya. Beludzs szeparatisták évtizedek óta harcolnak a nagyobb önrendelkezésért, illetve azért, hogy több részesedést kapjanak a régió erőforrásaiból származó jövedelmekből.

A legutóbbi összehangolt támadás elkövetőjeként a Beludzsisztáni Felszabadítási Hadsereg jelentkezett.

(MTI)