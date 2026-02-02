Külföld :: 2026. február 2. 10:47 ::

Belügyminiszter: 25 év alatt megfeleződött a bűncselekmények száma Szerbiában

Jelentősen csökkent a bűncselekmények száma Szerbiában, míg 2001-ben 123 490 bűncselekményt regisztráltak, addig 2025-ben ez a szám 64 707 volt, ami azt jelenti, hogy mintegy 50 százalékos csökkenésről van szó - közölte hétfőn Ivica Dacic szerb belügyminiszter a belgrádi Pink televíziónak nyilatkozva.

Kiemelte, hogy az erőszakos bűncselekmények terén is jelentős visszaesés tapasztalható. 2001-ben 215 emberölést és minősített emberölést jegyeztek fel, míg 2025-ben 64-et. Emberölési kísérletből és minősített emberölési kísérletből 2001-ben 202, 2025-ben pedig 116 eset történt. A nemi erőszak bejelentett eseteinek száma ugyanebben az időszakban 117-ről 53-ra csökkent.

A belügyminiszter adatai szerint a vagyon elleni bűncselekmények száma 2001-ben 24 835, 2025-ben pedig 13 326 volt. A rablások száma 3140-ről 645-re esett vissza, míg az élet elleni bűncselekmények száma 2003-ban 58, 2025-ben pedig 29 volt.

Ivica Dacic hangsúlyozta: a súlyos bűncselekmények terén tapasztalható különbségek "rendkívül jelentősek".

A kábítószer-ellenes fellépéssel kapcsolatban viszont elmondta, hogy míg 2000 és 2021 között évente 1,5-1,9 tonna drogot foglaltak le, addig a múlt évben ez a mennyiség elérte a 6,3 tonnát.

(MTI)