Magas beosztású iráni kormánytagok és rendőrségi vezetők ellen jelentett be szankciókat hétfőn a brit kormány az elmúlt hetek rendszerellenes tüntetéseinek résztvevői elleni brutális hatósági fellépés miatt.
A londoni külügyminisztérium tájékoztatása szerint a büntetőintézkedésekkel sújtott tíz kormányzati tisztviselő között van Eszkandar Momeni iráni belügyminiszter is.
A tárca szerint a teheráni belügyi tárca vezetője ellen elrendelt szankciókat az indokolja, hogy az ő személyes fennhatósága alá tartozik az iráni rendőrség, így Eszkandar Momenit közvetlen felelősség terheli a tüntetők elleni rendőrségi erőszakcselekményekért.
Ugyancsak szankciókat léptetett érvénybe a brit kormány az iráni rendőrség parancsnoka, Madzsid Dzsafári ellen, mivel a külügyminisztérium szerint ő irányította a békés tüntetőkkel szembeni erőszakos rendőri akciókat.
A hétfőn bejelentett brit büntetőintézkedések kiterjednek rajtuk kívül az iráni iszlám forradalmi gárda több tartományi parancsnokára, valamint emberijog-sértésekben közreműködő bírákra és más tisztviselőkre.
A szankciók alapján a brit kormány elrendelte az érintettek vagyoneszközeinek haladéktalan befagyasztását és nagy-britanniai beutazásuk megtiltását.
Yvette Cooper brit külügyminiszter a szankciók hétfői bejelentéséhez fűzött nyilatkozatában hangsúlyozta: az iráni nép rendkívüli bátorságot tanúsított az elmúlt hetekben a hatósági brutalitással és az elnyomó intézkedésekkel szemben, amelyekkel pusztán a békés tiltakozáshoz fűződő jogaik gyakorlása miatt voltak kénytelenek szembesülni.
Cooper közölte: London "további intézkedések" lehetőségére figyelmeztette az iráni vezetést a tüntetőkkel szembeni újabb erőszakcselekmények esetére. A brit külügyminiszter ugyanakkor nem mondott részleteket arról, hogy milyen intézkedésekre gondol.
A tárca tájékoztatása szerint Nagy-Britannia már eddig is 550 iráni kormánytisztviselő és szervezet ellen érvényesített szankciókat a tiltakozók elleni brutális hatósági fellépés miatt. A büntetőintézkedésekkel sújtott szervezetek között van az iszlám forradalmi gárda egésze - áll a londoni külügyminisztérium hétfői ismertetésében.
