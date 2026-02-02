Külföld :: 2026. február 2. 18:10 ::

Iráni kormánytagok és rendőrségi vezetők ellen jelentett be szankciókat a brit kormány

Magas beosztású iráni kormánytagok és rendőrségi vezetők ellen jelentett be szankciókat hétfőn a brit kormány az elmúlt hetek rendszerellenes tüntetéseinek résztvevői elleni brutális hatósági fellépés miatt.

A londoni külügyminisztérium tájékoztatása szerint a büntetőintézkedésekkel sújtott tíz kormányzati tisztviselő között van Eszkandar Momeni iráni belügyminiszter is.

A tárca szerint a teheráni belügyi tárca vezetője ellen elrendelt szankciókat az indokolja, hogy az ő személyes fennhatósága alá tartozik az iráni rendőrség, így Eszkandar Momenit közvetlen felelősség terheli a tüntetők elleni rendőrségi erőszakcselekményekért.

Ugyancsak szankciókat léptetett érvénybe a brit kormány az iráni rendőrség parancsnoka, Madzsid Dzsafári ellen, mivel a külügyminisztérium szerint ő irányította a békés tüntetőkkel szembeni erőszakos rendőri akciókat.

A hétfőn bejelentett brit büntetőintézkedések kiterjednek rajtuk kívül az iráni iszlám forradalmi gárda több tartományi parancsnokára, valamint emberijog-sértésekben közreműködő bírákra és más tisztviselőkre.

A szankciók alapján a brit kormány elrendelte az érintettek vagyoneszközeinek haladéktalan befagyasztását és nagy-britanniai beutazásuk megtiltását.

Yvette Cooper brit külügyminiszter a szankciók hétfői bejelentéséhez fűzött nyilatkozatában hangsúlyozta: az iráni nép rendkívüli bátorságot tanúsított az elmúlt hetekben a hatósági brutalitással és az elnyomó intézkedésekkel szemben, amelyekkel pusztán a békés tiltakozáshoz fűződő jogaik gyakorlása miatt voltak kénytelenek szembesülni.

Cooper közölte: London "további intézkedések" lehetőségére figyelmeztette az iráni vezetést a tüntetőkkel szembeni újabb erőszakcselekmények esetére. A brit külügyminiszter ugyanakkor nem mondott részleteket arról, hogy milyen intézkedésekre gondol.

A tárca tájékoztatása szerint Nagy-Britannia már eddig is 550 iráni kormánytisztviselő és szervezet ellen érvényesített szankciókat a tiltakozók elleni brutális hatósági fellépés miatt. A büntetőintézkedésekkel sújtott szervezetek között van az iszlám forradalmi gárda egésze - áll a londoni külügyminisztérium hétfői ismertetésében.

(MTI)