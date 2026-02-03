Külföld :: 2026. február 3. 17:33 ::

Késsel súlyosan megsebesített egy tanárt egy "tinédzser" egy dél-franciaországi iskolában

Egy 60 éves rajztanárnő súlyosan megsérült kedden, miután egy 14 éves "tanuló" többször mellkason szúrta egy késsel a dél-franciaországi Sanary-sur-Mer egyik iskolájában. A tanárnőt életveszélyes állapotban szállították kórházba, a támadót előállította a rendőrség - közölte az illetékes touloni ügyészség.

A támadás délután 2 óra körül történt, amikor a "tinédzser" három-négy késszúrást ejtett a tanárnőn. A "fiút" a helyszínen őrizetbe vették, gyilkossági kísérlet miatt indult ellene eljárás.

A touloni ügyész, Raphaël Balland jelezte, hogy a támadásnak nincs vallási vagy politikai indítéka.

Édouard Geffray oktatási miniszter bejelentette, hogy a helyszínre utazik. A tárcavezető együttérzését fejezte ki az áldozattal, a családjával és az egész oktatási közösséggel.

A dél-franciaországi Var megye prefektusa, Simon Babre is közölte, hogy ellátogat az intézménybe.

"A köztársasági elnököt folyamatosan tájékoztatják a tanárnő egészségi állapotáról és a helyzet alakulásáról" – közölte a francia elnöki hivatal az AFP hírügynökséggel.

(MTI)