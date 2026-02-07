Külföld :: 2026. február 7. 10:49 ::

Vészhelyzeti intézkedéseket hozott a kubai kormány

A kubai kormány pénteken egy sor vészhelyzeti intézkedést jelentett be hétfői hatállyal, mivel a szigetország súlyos üzemanyaghiányra készül az Egyesült Államok fokozott nyomása miatt.

A kormány több tagja is bejelentést tett, hogy saját területén mi változik hétfőtől. Elmondták, hogy a jövő héttől korlátozzák az üzemanyag-értékesítést és az energiatakarékosság érdekében az "alapvető adminisztratív tevékenységek" csak hétfőtől csütörtökig lesznek elérhetőek, illetve a kormány a távmunkát részesíti előnyben. Ezen kívül csökkentik az iskolai órák számát, az egyetemek pedig hibrid oktatásra térnek át.

Az üzemanyaghiány a vonatközlekedést is befolyásolja: a belföldi járatok nyolcnaponta közlekednek majd úti célonként.

Kuba, amely erősen függ az olajimporttól, súlyos energiaválsággal néz szembe azután, hogy elsődleges olajforrása elapadt Nicolás Maduro venezuelai elnök hatalomból való eltávolítása után. A helyzetet tovább rontja, hogy Donald Trump amerikai elnök döntése alapján az Egyesült Államok vámokat vethet ki azokra az országokra, amelyek olajat adnak el Kubának.

(MTI)