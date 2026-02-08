Külföld :: 2026. február 8. 11:40 ::

Németországban csökkent a telefonos csalásokkal kapcsolatos panaszok száma

A legfrissebb, vasárnap ismertté vált felmérés szerint Németországban jelentősen csökkent a csalók üzeneteivel és hívásaival kapcsolatban benyújtott panaszok száma tavaly.

A német Szövetségi Hálózati Ügynökség szerint tavaly 85 158 panasz érkezett hozzájuk hívószámmal való visszaélés miatt. 2024-ben ennek majdnem kétszerese, 154 624 panasz volt, ami rekordot jelentett. A csökkenés okára a bonni székhelyű ügynökség nem tért ki.

A legtöbb csalás SMS-ben történik - például egy csomagról, amelyért vámot kell fizetni. A csalók chatüzenetekkel vagy telefonhívásokkal is felveszik a kapcsolatot áldozataikkal.

Az ügynökség visszaélések miatt mintegy 6200 telefonszámot kapcsolt ki, ami körülbelül ugyanannyi, mint az előző évben.

Hatékonyan védjük a fogyasztókat a visszaélések ellen - mondta Klaus Müller, a Szövetségi Hálózati Ügynökség elnöke.

Az úgynevezett unokázos csalások száma több éve csökken. Ennek során a csaló SMS-ben vagy csevegőüzenetben lép kapcsolatba az áldozattal, és úgy tesz, mintha egy családtag lenne, akinek sürgősen pénzre van szüksége. Néha az áldozat személyes adatait kérik, amelyeket később más típusú csalásokhoz használnak fel.

(MTI)