Külföld :: 2026. február 8. 12:23 ::

Rekordszámú utas fordult meg Belgium repülőterein tavaly

Rekordszámú, közel 36,4 millió utast szolgáltak ki a belgiumi repülőterek tavaly, a szám 850 ezerrel haladja meg a 2019-es rekordot - tájékoztatott a La Libre Belgique című francia nyelvű belga napilap.

Belgium nemzetközi légijáratokat is kiszolgáló repülőlőtereitől beérkezett adatok szerint Zaventem, Charleroi, Ostende, Antwerpen és Liege légikikötőinek utasforgalma 4,5 százalékkal nőtt a 2024-es adatokhoz képest.

A brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtér utasforgalma még nem érte el a koronavírus-járvány előtti szintet. Noha az utasok száma 3,3 százalékkal 24,4 millióra emelkedett tavaly, még mindig közel kétmillióval kevesebb, mint 2019-ben volt.

A főként fapados járatokat kiszolgáló Charleroi repülőtér 11,2 millió utast fogadott az előző évben, ami körülbelül hárommillióval több, mint 2019-ben. A 2025-ös adatok új rekordot jelentenek a repülőtér számára - írták.

Ostende, Antwerpen és Liege repülőterei fokozatos utasszámnövekedés mellett együttessen közel 800 ezer utast fogadtak tavaly. Ostende mintegy 404 ezer, Antwerpen több mint 240 500 utast szolgált ki. Liege repülőtere, mely főként teherszállításra rendezkedett be, enyhe csökkenés mellett 138 ezer utast fogadott 2025-ben.

A belga repülőtereken szállított légi áru teljes mennyisége meghaladta 2,1 millió tonnát. Az adat elmarad a 2021-ben feljegyzett 2,3 millió tonnás rekordtól - jegyezték meg.

(MTI)