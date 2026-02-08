Külföld :: 2026. február 8. 16:17 ::

Több embert megölték, egy papot pedig elhurcoltak fegyveresek Nigériában

Nigériában fegyveresek gyilkoltak meg három embert és elhurcoltak többeket, köztük egy papot is az északi Kaduna államban - közötek vasárnap a helyi rendőrség.

A Kafanchan katolikus egyházmegye szerint a mostani támadás során Nathaniel Asuwaye papot hurcolták el a Karkuban működő Szentháromság katolikus templomból tíz másik emberrel együtt. A fegyveresek három helyi lakost is meggyilkoltak a szombat kora reggeli órákban végrehajtott akciójuk során.

A kadunai rendőrség szóvivője megerősítette a történteket, de csak öt elhurcoltat említett hozzátéve, hogy a három halott a biztonsági erők tagja volt. A tisztségviselő szerint a tűzpárbajban a támadók közül is többekkel végeztek, de "sajnálatos módon két katona és egy rendőr életét vesztette".

Jogvédők felhívták a figyelmet, hogy a nigériai biztonsági helyzet "kezd kicsúszni az ellenőrzés alól", a kormányt pedig "súlyos alkalmatlansággal" vádolták meg mondván, hogy nem képes megvédeni a civileket az északi államokban a fegyveresektől.

(MTI)