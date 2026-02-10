Külföld :: 2026. február 10. 09:28 ::

Felmérés: a németek 2/3-a szerint az Egyesült Államok fenyegetést jelenthet a világbékére

A németek kétharmada szerint az Egyesült Államok komoly fenyegetést jelenthet a világbékére a következő években - ezt állapította meg egy januárban végzett reprezentatív közvélemény-kutatás.

A kutatást a német Stratégiai és Felsővezetői Központ megbízásából az Allensbach Intézet végezte január 6. és 19. között 1077, 16 évesnél idősebb megkérdezett részvételével.

A válaszadók 65 százaléka nevezte meg az Egyesült Államokat, amikor azt kérdezték tőlük, hogy mely országok jelentik a legnagyobb fenyegetést a globális békére. Egy évvel korábban még a kutatásban résztvevők 46 százaléka állította ezt, 2024-ben pedig a megkérdezettek mintegy negyede (24 százaléka) gondolta úgy, hogy az Egyesült Államok fenyegetést jelent a békére.

A németek többsége Oroszországot továbbra is fenyegetésnek tartja. Az oroszok 2022 februárjában Ukrajna ellen indított háborújának kezdete óta a válaszadók 75-82 százaléka válaszolja azt az évente végzett kutatásban, hogy Oroszország jelenti a legnagyobb veszélyt a globális békére. A legfrissebb felmérés alapján 81 százalék gondolja így.

Kínát a válaszadók 46 százaléka nevezte meg olyan országként, amely veszélyeztetheti a világbékét.

A közvélemény-kutatás résztvevőit arról is megkérdezték, mennyire hisznek abban, hogy Németország a következő években háborúba keveredhet. A válaszolók mindössze 3 százaléka tartotta ezt a forgatókönyvet nagyon valószínűnek. Ugyanakkor 28 százalék valószínűnek nevezte, míg 24 százalék nem tudott dönteni. A válaszadók további 40 százaléka mondta, hogy elég valószínűtlen Németország belekeveredése egy háborúba, 5 százalék pedig nagyon valószínűtlennek tartotta ezt.

(MTI)