Külföld :: 2026. február 10. 20:12 ::

Az oslói parlament független testülettel vizsgáltatja ki magas beosztású norvég személyiségek kapcsolatait Epsteinnel

A norvég parlament felügyeleti bizottsága kedden egyhangúlag jóváhagyta egy, a parlamentben ritkának számító külső bizottság felállítását, amely a külügyminisztérium és a súlyos szexuális bűncselekményekért elítélt néhai amerikai pénzember, Jeffrey Epstein közötti szálakat vizsgálná.

"Ha csak a fele igaz annak, ami az utóbbi hetekben eljutott hozzánk, akkor ez az egész rettenetes" - jelentette ki újságíróknak Sverre Myrli, a Munkáspárt képviselője a bizottság ülése után.

Per-Willy Amundsen, a parlament felügyeleti bizottságának elnöke - akit az NRK norvég közszolgálati média idézett - a maga részéről hangsúlyozta, nagyon fontos a külügyminisztériumba, a politikusokba és a demokráciába vetett bizalom megőrzése. Mint mondta, az utóbbi hetekben feltárt ügyek mértéke súlyos, és "több múltbeli eseményre teljesen új fényt vet".

Az új bizottság összetételét és pontos megbízatását egyelőre nem tették közzé.

Az Epstein-aktákban a többi között szó van Thorbjorn Jagland volt miniszterelnökről is, aki a dokumentumok szerint 2014-ben azt tervezte, hogy családjával ellátogat Epstein magánszigetére, egy 2014-es e-mailjében pedig Epstein segítségét kérte egy oslói lakásvásárláshoz.

A 2018-ból való e-mailek tanúsága szerint a néhai amerikai milliárdos viszont arra kérte Jaglandot, intézze el, hogy találkozhasson Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel. A kérést Epstein azzal indokolta, hogy "szeretne bizonyos észrevételeket megosztani Vlagyimir Putyin (orosz) elnökkel". Jagland azt ígérte, az ügyet meg fogja említeni Lavrov titkárának.

A vizsgálat kiterjed Mona Juul diplomata és férje, Terje Röd-Larsen ellen is. Juul, aki a hét végén - a botrány miatt - lemondott jordániai és iraki nagyköveti posztjáról, a dokumentumok szerint szintén tervezett ellátogatni Epstein magánszigetére, jóllehet azt nem tudni, a látogatásra sor került-e végül.

Egy 2017-es e-mailben Röd-Larsen az amerikai üzletembert "egy igazán jó embernek" nevezte, akitől egyébként a pár egy évre rá segítséget is kapott egy olyan oslói lakás megvételében, amelyet most a norvég rendőrség vizsgál.

Két nappal az állítólagos öngyilkossága előtt írt végrendeletében Epstein fejenként ötmillió dollárt akart hagyni a pár két gyermekére.

Az iratokban említve van továbbá Börge Brende volt külügyminiszter neve is.

Az iratokban több száz alkalommal olvasható Mette-Marit norvég koronahercegné neve is, aki mélységes sajnálatát fejezte ki az Epsteinnel fenntartott barátságért. A dokumentumokból, amelyek között e-mailváltások is szerepelnek, kiderült, hogy Mette-Marit 2013-ban bérbe vett három napra egy Epstein tulajdonában lévő Palm Beach-i ingatlant. Az NRK norvég műsorközvetítő szerint a floridai tartózkodást egy közös barátjuk szervezte, amit később a királyi család is megerősített.

A norvég rendőrség gazdasági bűnözés elleni egysége (Ökokrim) már mind Jagland, mind pedig Juul és férje ellen nyomozást indított korrupció miatt, Brende ügyét pedig a főként a davosi találkozóiról híres Világgazdasági Fórum (WEF) vizsgálja, amelynek a volt diplomata 2017 óta a vezetője.

(MTI nyomán)