Külföld :: 2026. február 11. 16:58 ::

Fegyveres támadás történt egy dél-oroszországi középiskolában

Egy biztonsági őr életét vesztette, két további ember pedig megsebesült, amikor szerdán egy 17 éves tanuló tüzet nyitott egy technikumban a Fekete-tenger partján fekvő, dél-oroszországi Anapában.

A támadót, egy másodéves tanulót, aki gépkocsi-karbantartást tanult, őrizetbe vették.

Az elkövetőnél egy 12-es kaliberű TOZ-34 típusú kétcsövű puska volt, amelyet az egyik rokonától lopott el, és a helyszínen több robbanás is hallatszott. Sajtóbeszámolók szerint a tettes tavaly óta többször tett említést iskola elleni támadásról a közösségi médiában. Szülei fél éve elváltak.

A Kommerszant című lap a gyanúsított osztálytásaitól úgy értesült, hogy fiú 500 ezer rubel (több mint kétmillió forint) csúszópénzt fizetett azért, hogy idő előtt megkaphassa bizonyítványát.

Az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) büntetőeljárást indított az ügyben.

Oroszországban idén ez már a hatodik olyan támadás volt, amelyet oktatási intézményben követtek el.

(MTI)