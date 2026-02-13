Külföld :: 2026. február 13. 08:30 ::

Halálos lövöldözés volt a Dél-Karolinai Egyetem kampuszán

Ketten életüket vesztették, egy személy pedig megsebesült abban a lövöldözésben, amely a Dél-Karolinai Egyetem lakókörzetében történt - közölte az egyetem helyi idő szerint csütörtökön.

A közleményben az elhunytakról és a sebesült állapotáról további részletet nem osztottak meg az egyetem illetékesei.

Az intézmény orangeburgi kampuszát a lövöldözést követően, az esti órákban lezárták, és hatósági nyomozók érkeztek a helyszínre.

A kampuszon és környékén rendfenntartó erők járőröznek.

Az egyetemen pénteken minden órát töröltek, és tanácsadókat biztosítottak a hallgatók számára.

(MTI)