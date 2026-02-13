Külföld :: 2026. február 13. 18:04 ::

Pornográf tartalmak terjesztőire csaptak le Törökországban

A török hatóságok egy pornográf tartalmak terjesztésére szakosodott bűnözői hálózat 16 feltételezett tagját vették őrizetbe pénteken Isztambulban és Ankarában, egy 25 gyanúsított és két vállalkozás ellen indított országos, nyolc tartományra kiterjedő vizsgálat eredményeként - közölték az ügyben eljáró ügyészek.

A rendőrség pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni ügyosztálya számos vagyonelemet, köztük 10 ingatlant és 14 járművet is lefoglalt, mintegy 300 millió líra (2,19 milliárd forint) értékben.

A nyomozás adatai szerint a gyanúsítottak a szexuális tartalmakat kínáló OnlyFans weboldalon és a Telegram privát üzenetküldő platform tették elérhetővé a felnőtt-tartalmakat, a befolyó pénzt a két vállalkozás közreműködésével vagyontárgyakba, valamint bitcoinba és aranyba történő befektetésekkel próbálták tisztára mosni.

Noha az előfizetéses OnlyFans platform használata a közerkölccsel és a családi értékekkel ellentétesnek ítélt tartalmai miatt 2023. június 7. óta be van tiltva Törökországban, a virtuális magánhálózatokon (VPN) továbbra is hozzáférhető.

A török sajtó értesülései szerint további öt, Törökország határain kívül tartózkodó gyanúsítottat is keres még a rendőrség.

(MTI)