Külföld :: 2026. február 17. 15:08 ::

Ali Hamenei: az Egyesült Államok nem tudja elpusztítani az iszlám köztársaságot

Donald Trump amerikai elnök nem lesz képes elpusztítani az Iráni Iszlám Köztársaságot - jelentette ki kedden Ali Hamenei ajatollah, a síita állam legfőbb vallási és politikai vezetője, nem sokkal azt követően, hogy Trump a rendszerváltást nevezte a legjobbnak, ami Iránban történhet.

"Az elnök azt hangoztatja, hogy az ő hadserege a világ legerősebbje, de a legerősebb hadsereg néha kaphat olyan pofont, hogy abból többé nem áll fel" - jelentette ki Hamenei, akit az iráni állami televízió idézett, és kiemelte, hogy az Egyesült Államok már 47 éve, azaz az 1979-es iráni iszlám forradalom győzelme óta igyekszik megsemmisíteni a rendszert, de mindmáig kudarcot vallott.

"Folyamatosan azt hallgatjuk, hogy az Egyesült Államok hadihajót küldött Irán ellen; egy hadihajó bizony veszélyes fegyver, de az a fegyver, amely képes a tenger fenekére küldeni, még veszélyesebb" - szögezte le.

Az Egyesült Államokkal az iráni atomprogramról zajló tárgyalásokkal kapcsolatban az ajatollah azt mondta, "ostobaság" lenne latolgatni az egyeztetések kimenetelét. A megbeszélések újabb fordulóját - amelyen Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter is részt vesz - a nap folyamán tartják Genfben.

Mindeközben a Fársz iráni hírügynökség azt közölte, Irán néhány órára lezárja a Hormuzi-szorost, amelynek környékén az iráni Forradalmi Gárda hétfőn kezdett hadgyakorlatot. Teherán a lépést a hajózási biztonsággal indokolta. A műveletről az állami televízió is közölt képsorokat, amelyeken az látható, amint a Gárda egységei szárazföldi rakétavetőkkel tengeri célpontokra lőnek a Hormuzi-szoros déli partjainál.

A szorosnak kulcsfontosságú szerepe van a világ kőolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-szállításában: az amerikai Energiaügyi Információs Hivatal adatai szerint azon keresztül halad át a világ olajforgalmának körülbelül egyötöde.

(MTI)