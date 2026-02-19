Külföld :: 2026. február 19. 15:20 ::

Közös hadgyakorlatot tartott Irán és Oroszország

Közös hadgyakorlatot tartott az Ománi-öböl, illetve az Indiai-óceán északi partjánál Irán és Oroszország csütörtökön - jelentette be a síita állam hadserege.

A fegyveres erők tájékoztatása szerint a műveletekben részt vett az iráni Forradalmi Gárda, az iráni haditengerészet különleges műveleti egysége, valamint iráni és orosz légvédelmi egységek, és a többi között légi felderítést és felszíni manővereket gyakoroltak, valamint kalózok elfogását és egy elrabolt hajó visszaszerzését szimulálták.

A hadgyakorlatban - amelyen rombolókat, egyéb hadihajókat, helikoptereket és motorcsónakokat is bevetettek - a felek a közös parancsnoksági és irányítási képességek fejlesztésére összpontosítottak, valamint a gyors válaszadást gyakorolták.

Hasszan Makszudlu, a hadgyakorlat szóvivője a Mehr iráni hírügynökségnek szerdán elmondta, a művelet célja a tengerbiztonság erősítése, a két ország haditengerészete közötti együttműködés mélyítése, illetve a közös műveletek összehangolása. Hangsúlyozta: a manőver "a béke és a barátság üzenetét kívánja közvetíteni a régiós országok felé, valamint arra szolgál, hogy elejét vegye bármilyen, a térségben indított egyoldalú akciónak".

Az iráni Forradalmi Gárda kedden már tartott egy hadgyakorlatot, mégpedig a világ kőolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-szállításában kulcsfontosságú Hormuzi-szorosnál, amelyet egy időre - a hajózási biztonságra hivatkozva - le is zárt.

(MTI)