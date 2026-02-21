Külföld :: 2026. február 21. 09:37 ::

Kubai miniszter: összeomlás szélén a kubai egészségügy az amerikai szankciók miatt

Az amerikai szankciók az összeomlás szélére sodorták Kuba egyébként is törékeny egészségügyi ellátórendszerét a karibi ország egészségügyi minisztere szerint, aki az AP hírügynökségnek pénteken adott interjújában kiemelte az olajimportra vonatkozó szankciót.

José Ángel Portal Miranda elmondta, az üzemanyaghiány miatt a többi között a mentőautók is csak nehézségek árán érnek ki a betegekhez, a kórházakban pedig rendszeressé váltak az áramszünetek. Figyelmeztetett arra is, hogy az üzemanyaghiány miatt az alapvető egészségügyi eszközöket szállító repülők sem tudnak elindulni.

"Az amerikai szankciók nem pusztán az ország gazdaságát bénítják meg, már az alapvető emberi biztonságot is fenyegetik" - szögezte le, kiemelve, hogy a jelenlegi helyzet életveszélyessé válhat.

Mint mondta, az országban ötmillió krónikus beteg maradhat gyógyszereiktől vagy a szükséges kezelés nélkül, beleértve 28 ezer rákbeteget is, de súlyosan érintettek a szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedők, valamint a dialízisre szorulók is.

Elmondta azt is, hogy bár az elkövetkező hetekben a helyzet rosszabbodására számítanak, Havanna "igyekszik alkalmazkodni az új körülményekhez", például több kórházra napelemeket szereltek fel. Hozzátette azonban, hogy az orvosoknak az energiaválság miatt csökkentenie kell a CT-vizsgálatok és egyes laborvizsgálatok mennyiségét.

Kubában évek óta energiaválság van, az ország azonban az Egyesült Államok által januárban megbuktatott Nicolás Maduro venezuelai elnök bukásáig olcsón jutott venezuelai olajhoz. Donald Trump amerikai elnök azt követően vámokkal fenyegette meg a szigetország olajszállítóit. Az elnök Kubát "bukott államnak" nevezte, és úgy vélekedett: katonai beavatkozásra nincs szükség, mert az ország venezuelai olaj nélkül is megrendülhet.

(MTI)