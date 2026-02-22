Külföld :: 2026. február 22. 08:28 ::

Megöltek egy rendőrnőt, és megsebesítettek több embert Lembergben

Szombatról vasárnapra virradó éjjel robbanások megöltek egy rendőrnőt és legalább 15 embert megsebesítettek Lvivben, Ukrajna északnyugati részén, a polgármester terrorcselekménynek minősítette az esetet.

A regionális ügyészség szerint a rendőröket éjfél után fél órával riasztották egy betörés miatt egy üzletbe a lengyel határ közelében, a fronttól távol eső város központjában. A járőr megérkezésekor robbanás hallatszott, majd egy második csapat érkezésekor újabb robbanás következett - közölte ugyanaz a forrás, amely egy 23 éves rendőrnő haláláról is beszámolt.

"Ez egyértelműen terrorcselekmény" - nyilatkozta Andrij Szadovij polgármester egy közösségi médiában közzétett videóban. "Jelenleg tizenöt embert ápolnak, közülük néhányan nagyon súlyos állapotban vannak. Egy rendőrnő meghalt".

A hatóságok által nyilvánosságra hozott fényképfelvételeken üzletek betört kirakatai voltak láthatók.

(MTI)